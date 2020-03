Los vencimientos de los contratos mantienen en vilo a los clubes

La cuarentena impuesta por la pandemia de coronavirus dejó en una línea difusa la continuidad de las competencias en el fútbol argentino, aunque el 30 de junio será una fecha clave porque se producirán vencimientos en contratos de muchos jugadores, que quedarán automáticamente en libertad de acción.

Esta nueva geografía económica cambió la ecuación sobre la relación dirigentes-futbolistas y la ventaja, en muchos casos, parece inclinarse en favor de estos últimos, ya que ante la falta de competencia muchos de ellos dejan correr el tiempo sin sufrir represalias de parte de los primeros, por sus rémoras en renovar los contratos vigentes.

En tiempos normales, los jugadores que estiraban las renovaciones de sus compromisos esperando quedar en libertad de acción y con los pases en su poder a mediados de año, eran virtualmente “colgados” por los directivos de sus clubes, que les bajaban instrucciones muy precisas sobre el punto a sus respectivos entrenadores.

Esta sanción encubierta tenía como objetivo hacerle perder cotización al futbolista, que de todas formas y en caso de seguir empecinado en el objetivo de quedarse con el pase en su poder en una fecha de vencimiento contractual relativamente próxima, no le estaría dejando un peso a su club, con la consecuente pérdida de una parte de su patrimonio.

Esto provocó que en las últimas horas las conducciones de los clubes entraran en estado de alarma y se unieran “en defensa propia”, según revelaron fuentes de la Superliga, quienes indicaron que tanto presidentes, como vices y secretarios, junto con sus gerentes, establecieran una red de comunicación constante a través de videollamadas y videoconferencias, con el fin de afrontar esta situación tan particular como inédita.

“Los directivos se comunican permanentemente, hacen relevamientos comparativos interclubes y analizan pormenorizadamente y en primer término los contratos, pero también otros ítems como ingresos, egresos, cuotas sociales y distintos compromisos”, según confiaron.

Es que también existen, y mayoritariamente, futbolistas que pretenden la renovación de sus contratos, pero que en estos casos sí quedan a expensas de los dirigentes, ya que por la inactividad ocasionada por la pandemia de covid-19 los clubes ya tienen en mente reducir los montos que abonan en la actualidad, justamente ante la falta de ingresos que empiezan con la falta de recaudaciones, después, según creen, seguirá con los pagos de los abonos, y finalmente terminará en el ingreso principal de los clubes: la televisión.

La TV ya adelantó a las instituciones los meses de marzo, que ya concluye, y abril, pero la tendencia indica que la actividad puede volver mucho más allá de mediados de año, ya que no será tan sencillo volver a poner a 11 futbolistas frente a otros 11 en un campo de juego, en principio a puertas cerradas, porque para los clubes abrir sus estadios ya les reporta una pérdida económica muy importante de la que no querrán hacerse cargo.

Pero mucho menos sencillo será reunir en las graderías de un estadio a 20, 30 o 40 mil personas, cuando se levante la cuarentena, con el riesgo latente de un recrudecimiento de la circulación del virus.

Ante este último punto “los dirigentes más importantes” que tienen vínculos con algunos de sus pares de clubes europeos, “los están consultando para ver qué medidas planean tomar ellos ante semejante cuadro de situación”, ampliaron esas fuentes.

Los casos de renovaciones al 30 de junio se cuentan por doquier y las especulaciones marchan en consecuencia, pero las situaciones no son iguales para los futbolistas de equipos “grandes” como para los de los “chicos”, ni tampoco las de estos últimos con sus colegas de instituciones del ascenso, tanto de las directamente afiliados a la AFA como de las que lo están indirectamente.

Estas últimas atraviesan en primera instancia una pérdida que ya los empezó a sobrevolar y es la demora en el pago de la cuota social, ya que justamente sus asociados tienen por estos días otras necesidades y prioridades económicas que los llevan muy lejos de los colores a los que remiten cotidianamente.

Y los dos casos más emblemáticos que sirven como ejemplos de los temores que agitan hoy en día a los dirigentes que provienen justamente de los dos equipos más importantes del fútbol argentino: Boca Juniors y River Plate.

Por el lado de Boca está el lateral derecho cordobés Nahuel Molina, de 21 años, que en junio quedará en libertad de acción, y justamente ya fue sondeado por River para entonces.

El oriundo de la localidad de Embalse que estuvo a préstamo en Defensa y Justicia y Rosario Central, se realizó una intervención quirúrgica ligamentaria en la rodilla derecha (artroscopía) por afuera del departamento médico del club y el período de recuperación será de aproximadamente tres meses, llegando casi a la fecha de vencimiento de su contrato. Si fue adrede, eso hoy resultó innecesario.

Y en el caso de River el tema es el de Ignacio Scocco, aunque su situación tiene algunas aristas diferentes, ya que no está enfrentado con la dirigencia millonaria como Molina, pero duda en renovar su vínculo que expira el 30 de junio porque se siente atraído por volver a Newell’s Old Boys. El hecho de que Marcelo Gallardo no lo considere titular, aún cuando el técnico aclaró que lo quiere seguir teniendo en el equipo, es la principal razón.

Después, casos como el del goleador correntino de Lanús, José “Pepe” Sand, quien anticipó que quiere retirarse de la actividad a fines de junio, parecen indicar que su último partido profesional ya lo jugó y no será el que vendrá, más allá de que si la pelota vuelve a rodar después, los clubes les pedirán a sus futbolistas una extensión de sus contratos “por razones de fuerza mayor”, y allí cada uno seguramente será benevolente o no, según lo mande el bolsillo.