Velázquez contó cómo se vive en un país sin aislamiento obligatorio

El correntino Julián Velázquez (29) hace varios años se encuentra radicado en México, país al que lo llevó su carrera profesional. El defensor central, surgido en Boca Unidos, y que debutó en la primera de Independiente, pertenece actualmente al Querétaro.

Ante la pandemia del coronavirus, en casi todo el mundo se tomaron medidas drásticas para prevenir contagios masivos de la enfermedad. Sin embargo, en el país del norte de América la cuarentena no es obligatoria, por lo que las personas pueden deambular libremente por las calles.

“En México no se volvió obligatorio nada, tomaron algunas precauciones, pero sigue habiendo restaurantes y lugares de reunión. A la pandemia no la toman tan en serio”, dijo ayer Velázquez en comunicación con el programa El Deportivo de radio Continental Corrientes (97.3 Mhz).

Velázquez, quien llegó esta temporada a los “gallos blancos” proveniente de Xolos de Tijuana, agregó que en México “se tomaron algunas precauciones, como evitar eventos masivos (La Liga Mexicana se encuentra suspendida por tiempo indeterminado), pero la gente en general no toma conciencia de lo que está pasando, y tampoco ayudan las últimas declaraciones del presidente”, Andrés López Obrador.

El mandatario fue muy cuestionado por haberse mostrado hace pocos días saludando y tocando a decenas de simpatizantes cuando ya regía la recomendación de evitar el contacto físico, y por haber exhortado a la población a que hiciera “vida normal”.

Sobre la decisión personal de aislarse como medida de precaución para evitar la propagación masiva del virus, Velázquez contó: “Trato desde mi lugar ser consciente y responsable, la única forma de prevenir es quedarme en casa, pero ayer (por el martes) fui al club a buscar unas cosas y vi mucha gente en las calles”.

“En general el mexicano es responsable, pero como desde el gobierno no le dan mucha importancia al tema, ojalá que pronto todo estemos en la misma sintonía, y que pase lo más rápido posible todo esto, porque uno está preocupado por esta situación”, remarcó el correntino Velázquez a Continental.