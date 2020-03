“De la interna del PJ no se habla hasta que concluya la emergencia por el coronavirus”

El interventor del Partido Justicialista, Julio Sotelo, confirmó a El Litoral que, ante la situación de emergencia decretada por el coronavirus, “cualquier plazo que me prepuse para las internas del peronismo correntino queda sin efecto”.

“Hoy lo principal es combatir la pandemia. Poner todo nuestro esfuerzo hasta que esto haya pasado. Recién entonces volveremos a diagramar el cronograma de la interna peronista”, explicó.

“Esta situación impide cualquier avance. No nos podemos juntar, debatir. Debemos centrar todos nuestros esfuerzos en ayudar al presidente Alberto Fernández”, agregó.

Sotelo había insinuado sus intenciones de que el peronismo correntino compita en internas a fines de julio. Pero ante la situación de emergencia, el esperado veredicto de las urnas deberá esperar.

El peronismo no tiene internas desde hace 10 años. Todos los intentos por una competencia interna fracasaron en listas únicas.

La situación derivó en una intervención.

Sotelo tiene mandato hasta agosto, siempre con posibilidades de prórroga. Pero el chaqueño anhelaba volver a sus actividades después de ese plazo.

La actual situación retrasó y postergó todos los avances realizados por Sotelo en busca de la normalización partidaria de cara a 2021.

“Yo mismo ordené que la sede del PJ permaneciera cerrada para cumplir con la cuarentena”, dijo.

El peronismo no sólo debe definir autoridades, sino que además debe elegir a los candidatos legislativos y ejecutivos para el próximo año, período en que Corrientes elegirá gobernador.

“De la interna local, se volverá a hablar cuando asuman las nuevas autoridades del PJ nacional, que se elegirán por consenso”, aseguró el delegado normalizador.