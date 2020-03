“La Liga Nacional va a terminar”, afirmó el presidente de la AdC

Gerardo Montenegro, presidente de la Asociación de Clubes (AdC), adelantó ayer que se van a “terminar” la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y la Liga Argentina (ex TNA) , segunda categoría, “una vez que pase todo el tema del coronavirus”.

“Tenemos un gran compromiso con los jugadores y los sponsors, por eso vamos a terminar la Liga Nacional y la Liga Argentina, una vez que pase el tema del coronavirus”, afirmó el máximo directivo en declaraciones a Uno Contra Uno radio.

“La prioridad hoy en día es la salud. Cuando todo esto termine evaluaremos cada caso y trataremos de sanear los problemas económicos causados”, explicó.

Los clubes de la Liga Nacional de Básquetbol decidieron en los últimos días, casi en su totalidad, cortar los contratos con sus jugadores estadounidenses para bajar los costos de cada plantel.

Además, los contratos en general finalizan en junio, fecha establecida para el cierre del campeonato, aunque ahora se estirarán hasta que “culmine”.

“Si volvemos en junio posiblemente sea sin extranjeros. Y si el Estado los deja entrar podría ser con cuarentena. Me imagino jugando a puertas cerradas, y podría ir cambiando de septiembre en adelante”, apuntó el directivo que determinó en la semana pasada una pausa del certamen hasta el 30 de abril.

“La postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 permite que si volvemos antes de junio nos dé más tiempo. Igual si tenemos que terminar la liga en diciembre, lo haremos. Lo negativo sería continuar en agosto o septiembre”, agregó el santiagueño.

El dirigente confirmó que se mantendrán los premios deportivos, es decir, ascenso y descenso entre las categorías superiores. También señaló que la relación con TyC Sports, productora encargada de la televisación de la Liga Nacional, “es buena” y que incluso podría prolongarse.

Por otro lado, según explicaron desde las comisiones directivas de diferentes clubes, la idea será pedir préstamos a “tasa cero” para las instituciones por medio de la Confederación Argentina de Básquetbol (Cabb), que encabeza Fabián Borro, y el Ministerio de Deportes, con Matías Lammens.

La Asociación de Clubes prolongó la pausa en sus competencias hasta el 30 de abril. Al no haber una fecha concreta para la reanudación de los torneos, en la Liga Nacional están Comunicaciones de Mercedes, Regatas y San Martín de la capital correntina, tampoco se sabe cuándo los clubes convocarán a sus planteles para retomar los entrenamientos.

Claro que sobre esto habrá un panorama más claro cuando el Gobierno nacional disponga flexibilizar o levantar el aislamiento social preventivo y obligatorio.