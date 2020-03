Ante las probables lluvias solicitan responsabilidad al sacar los residuos

A raíz de las prestaciones municipales capitalinas reducidas por la pandemia de coronavirus, desde la Municipalidad de la ciudad de Corrientes solicitaron que la ciudadanía sea responsable a la hora de retirar los residuos de sus hogares ante los pronósticos por lluvias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre hoy y el domingo se registrarían lluvias y tormentas, por lo que recomiendan no sacar las bolsas con basura para evitar inconvenientes en los desagües pluviales y la acumulación de desechos en la vía pública.

Tras el feriado nacional del 24 de Marzo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la ciudad de Corrientes amaneció con múltiples residuos en los barrios y esquinas, a pesar de la advertencia municipal de no iba a prestarse dicho servicio. Por ende, desde la Comuna reiteraron el pedido a la población en general de no sacar la basura de sus hogares ante los pronósticos de lluvia y considerando también la menor cantidad de personal prestando el servicio de recolección. (FC)n

Tras el feriado nacional del 24 de Marzo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la ciudad de Corrientes amaneció con múltiples residuos en los barrios y esquinas, a pesar de la advertencia municipal de no iba a prestarse dicho servicio. Por ende, desde la Comuna reiteraron el pedido a la población en general de no sacar la basura de sus hogares ante los pronósticos de lluvia y considerando también la menor cantidad de personal prestando el servicio de recolección. (FC)