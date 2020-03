El padecimiento del tránsito en la ciudad capital 

Como un aporte más para el debate ciudadano, el doctor Marcelo Falcione remitió a El Litoral una nota en la que amplía lo que en la sección “Carta de Lectores” de este diario había planteado el mes pasado el doctor Jorge Simonetti, sobre los problemas de infraestructura urbana y del tránsito en la ciudad.

“El miércoles 26 de febrero El Litoral supo publicar en la sección 'Carta de Lectores' una excelente nota elaborada por el doctor Jorge Simonetti, titulada: 'Nuevos corredores viales: SOS peatones'. La misma se trata de 'una observación ciudadana como punto de partida para el debate sobre el tránsito en la Capital'”, comenzó recordando Falcione.

“En la nota en cuestión -agrega-, se hace un estricto y serio comentario respecto de las penurias de los peatones, como consecuencia de veredas estrechas, rotas o en mal estado, corredores viales, concentración de escuelas u oficinas públicas en el microcentro de la ciudad, etcétera, etcétera.

Las falencias y situaciones muy bien apuntadas, concluyen en los padecimientos que sufren los peatones diariamente”.

“Es cierto que, además, se debe señalar la falta de conducta urbana por parte de peatones y conductores, que no respetan semáforos ni sendas peatonales; y estacionan en doble fila; por dar solamente algunos ejemplos”, señaló Falcione.

Al respecto consignó que “estas acertadas reflexiones del doctor Simonetti, trajo a mi memoria (por guardar relación), proyectos de resolución y comunicaciones que a mediados del año 2016 supiera preparar para el concejal doctor Emilio Lanari, a título de colaboración”.

De esta manera, Falcione remitió los citados documentos y el primero de ellos es un proyecto de comunicación que contempla “las señales lumínicas identificatorias de farmacias, en forma de cruces verdes, que fueron colocadas en el frente de muchas de ellas en nuestra ciudad”, las que son del tipo led y de intensidad similar a semáforos, y algunas que están a la altura del semáforo o muy próximas a ellos, con lo cual se puede prestar a confusión para los conductores, según advirtieron. Así, solicitaron al DEM “que arbitre los medios necesarios para que, con carácter de urgente, se realice el retiro de las señales lumínicas, de tipo 'led', de tonalidad verde, en forma de cruces, que existen en los frentes de farmacias ubicadas en esquinas con semáforos”.

En este sentido, posteriormente también presentaron un proyecto de resolución porque “a pesar del tiempo transcurrido a la fecha se puede advertir el no cumplimiento de la ordenanza Nº 6.280/2015”, relacionada a las cruces verdes de las farmacias cercas de los semáforos. Pidieron entonces al DEM que informe al HCD qué estamento municipal es el encargado de aplicar lo establecido por la ordenanza y que lo inste a cumplirla.

Otro proyecto de resolución presentado y mencionado por Falcione, tenía relación con que “la mayoría de las unidades del transporte urbano público de pasajeros de la ciudad, tienen bloqueada totalmente la visibilidad de sus lunetas traseras, con publicidad de distinta naturaleza”, lo cual puede generar problemas tanto al chofer como al pasajero que desciende por la puerta de atrás y no ve si está viniendo otro vehículo. Por eso, también solicitaron informes al DEM.

A su vez, solicitaron al Ejecutivo que informe sobre “si el uso de espacios públicos municipales (calles y avenidas) por parte de las empresas de remis y firmas comerciales y/o particulares que se dedican a la compraventa de vehículos automotores, se encuentra reglada y/o reglamentada por ordenanza y/o resolución”.

Al especificar los mencionados proyectos, el doctor Falcione concluyó: “Como se puede advertir, se trata de medidas tendientes a la mejora del tránsito y seguridad de conductores y peatones. Los argumentos, surgen de los respectivos 'vistos' y 'considerandos' de los instrumentos en cuestión. No tengo presente la suerte que corrieron los proyectos referidos, pero a pesar del tiempo transcurrido, las falencias e irregularidades apuntadas subsisten”.

A lo que agregó “estaría bueno la toma de conocimiento de las problemáticas señaladas por parte de autoridades municipales, y en consecuencia se adopten medidas conducentes para su solución”.

Finalmente, Falcione remarcó que sus planteos constituyen un aporte al mejoramiento del tránsito en la ciudad capital y seguridad de sus ciudadanos”.