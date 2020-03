Stanovnik convocó al rezo mundial por la humanidad

Una jornada singular vivirá la iglesia católica de todo el mundo, dado que hoy el papa Francisco desde la basílica de San Pedro Roma, presidirá un momento de oración global frente a la pandemia mundial y además brindará la bendición “Urbi et Orbi” (a la ciudad (de Roma) al mundo).

En el país, el encuentro tendrá lugar a las 14 y al respecto el arzobispo de la provincia, monseñor Andrés Stanvovnik convocó a la feligresía a sumarse a la jornada.

“El papa Francisco presidirá un momento de adoración y nos invita a unirnos a él a esta intención universal, dada la pandemia global que nos amenaza. Además, al final de ese momento de adoración, el Papa va a dar la bendición ‘Urbi et Orbi’”, expresó el obispo en un video.

Asimismo, precisó que “Urbi et Orbi es esa bendición universal que, además, en esta ocasión va unida por la indulgencia plenaria que la podemos obtener con las condiciones que conocemos: estar en gracia, arrepentirnos de nuestros errores, y orar por la iglesia”.

Para cerrar, el arzobispo pidió a la comunidad que mantenga los cuidados y brindó palabras de aliento. “Les dejo una frase de Jesús: ‘No tengan miedo, la fe y el miedo no van juntas. La fe nos ayuda a comunicarnos con Dios y con nuestros hermanos. Tenemos tantas oportunidades para crecer en esta comunicación y aprovechemos ahora que estamos juntos tantas horas”.

(MS)