“Es una temporada con muchos altos y bajos”, dijo Victoriano

En el medio del aislamiento social preventivo obligatorio, el entrenador de Regatas Corrientes, Lucas Victoriano, dejó de lado por un momento la pandemia del Covid-19 y habló del nivel que tuvo su equipo en la Liga Nacional de Clubes (LNB) 2019 - 2020.

“Es una temporada con muchos altos y bajos. Comenzamos bien en el Súper 20 y luego tuvimos antes de fin de año un bajón importante en el juego de equipo. Retomamos el 2020 otra vez bien y otra vez alternamos buenos partidos con malos. Así que tenemos que corregir esa irregularidad si queremos escalar en la tabla e intentar llegar de la mejor manera a los playoffs”, señaló el DT tucumano en declaraciones al portal de la Asociación de Clubes.

Regatas Corrientes disputó hasta el momento 25 partidos con un saldo de 13 triunfos y 12 derrotas para ubicarse en el octavo lugar.

El último juego fue el viernes 13 de marzo en Mar del Plata donde perdió con Peñarol para sumar la tercera caída consecutiva como visitante.

Victoriano, que cumple su segunda temporada en la entidad Fantasma, dijo que “me siento muy bien de entrenador o jefe de grupo. Creo que voy aprendiendo día a día sabiendo que en esta profesión lo que ayer parecía que funcionaba puede que mañana no. Y en el club estoy muy bien, muy cómodo, es un club espectacular con gente muy agradable para trabajar a gusto”.

Además, hizo referencia a cómo ve el torneo. “La Liga desde que yo la recuerdo siempre fue muy competitiva, este año no es la excepción; cualquiera le gana a cualquiera y al final como siempre la tabla te ubica donde te lo merecés”.

La competencia de la Liga Nacional está parada hasta el 30 de abril por determinación de la Asociación de Clubes ante la pandemia del nuevo coronavirus. Hasta el momento no hay una fecha determinada para la vuelta del torneo aunque el titular de la entidad, el santiagueño Gerardo Montengro afirmó que la temporada concluirá cuando las condiciones sanitarias mejoren.

Estamos donde queremos

El entrenador de Ciclista Olímpico (12-12) de La Banda, Leonardo Gutiérrez, afirmó que “estamos en una posición que es la que queremos, hemos perdidos algunos partidos con rivales directos más que nada de local, pero lo pudimos suplir con otras victorias”.

El DT del club santiagueño que marcha en el décimo lugar agregó: “Estamos jugando bien, el aspecto en el que más hemos crecido creo que es la defensa.

Encontramos el rol defensivo de cada jugador y del equipo en sí. Estamos bien en eso. La falencia, la irregularidad. Tenemos altas puntuaciones de buen juego y también tenemos muchos baches en el mismo partido o durante otros juegos”.

“Es una Liga linda de jugar. Las expectativas nuestras son entrar en playoffs”, finaliza el entrenador del conjunto de La Banda.