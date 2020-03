Zanzottera afirmó: “Estoy tranquilo”

El jugador de San Martín, Tomás Zanzottera, aseguró: “Estoy viviendo con tranquilidad y haciendo lo que hay que hacer, que es quedarse en casa. Los primeros días fueron un poco más duros, pero ya encontramos un poco la rutina con mi novia y me parece que eso es clave. Obviamente es una situación preocupante, pero hay que ser responsables y cuidarse tanto a uno como a los demás”.

En declaraciones al portal Basquet Plus, el escolta bonaerense que cumple su segunda temporada en la entidad rojinegra también señaló que confía en que “la Liga Nacional vuelva. Espero que así sea. Sería muy feo terminar el año así y no jugar hasta el que viene. Obviamente, sé que va a depender de la situación general del país. Si hacemos las cosas bien en estos días y no se propaga el virus, quizás para los primeros días de mayo todo esto haya pasado y podamos volver a jugar”.

Mientras cumple con el aislamiento social preventivo obligatorio en Buenos Aires aclaró por sobre su deseo deportivo, “lo más importante es no poner en riesgo a nadie”.