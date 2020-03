Formas de financiar un viaje: ventajas y riesgos

A pesar de que viajar sea una de las actividades más recomendadas para ser felices, así como también es una necesidad en muchas ocasiones, no siempre se dispone del dinero en metálico para afrontar todos los gastos derivados de un viaje. Toca, entonces, buscar alternativas. Maneras de financiar un viaje existen muchas. No todas valen la pena. Las mejores, quizá, sean utilizar el crédito o el préstamo como aliado.

Utilizar la tarjeta de crédito

Si tienes tarjeta de crédito, tienes parte de la solución en tus manos. Podrás afrontar los gastos de billetes, hospedaje, alimentación y compras durante el viaje, y pagarlos en cuotas posteriores. A pesar de que pueda ser la solución, ésta no está exenta de riesgos.

• Dependes del límite global de tu tarjeta de crédito.

• La compañía de viajes, el hotel donde te hospedes, el restaurante o los sitios donde compres deben aceptar esta tarjeta. De lo contrario, no podrás usarla.

• Las cuotas de las tarjetas de crédito son altas. En muchos casos (sobre todo viajes de ocio), no compensará su uso.

• Desde luego, necesitas tener una tarjeta de crédito a tu nombre. Muchas personas que necesitan hacer viajes no poseen tal requisito.

Si esos riesgos no van contigo, siempre existirán otras alternativas.

Utilizar instrumentos de préstamos personales

Si no tienes tarjeta de crédito, por la razón que sea, siempre puedes optar por un préstamo para hacer un viaje. Antes era algo exclusivo de los bancos. Actualmente es posible pedirlos a través de internet, y sin siquiera salir de casa. Necesitarás, eso sí, algunos requisitos bastante comunes:

• Ser mayor de edad.

• Poder demostrar que cuentas con ingresos para afrontar el pago de la deuda (constancia de ingresos por empleo, por dividendos de alguna empresa de la que seas dueño, historial crediticio limpio o incluso demostrar que tienes suficiente dinero como para asumir el pago).

• Una cuenta bancaria a tu nombre, para recibir el dinero.

La inmediatez como ventaja. Si cumples los requisitos y sabes cuánto necesitarás, puedes solicitar un préstamo muy fácil. Antes de hacerlo, debes tener claro cuál es el uso que le darás. Los usos más comunes están asociados a los gastos indispensables del viaje. Por ejemplo:

• Pagar el billete de avión. Puedes buscar ofertas en despegar y tener una idea del coste del traslado. Esta página es un comparador de vuelos y hoteles que hará que no pagues más de la cuenta.

• Pagar el hospedaje o los gastos de alimentación.

• Solucionar un problema puntual durante el viaje, como los gastos médicos de un familiar.

Como todo préstamo, supone riesgos, pero sus características suelen ser mejores que en otras maneras de financiamiento:

• Su devolución puede ser desde 3 meses hasta 8 años en muchos casos.

• Aunque la tasa de interés es más elevada, tienes más tiempo (más cuotas) para afrontar el pago.

• Puedes obtener montos fijos altos dependiendo de tu historial o capacidad de pago. Podrás así permitirte un viaje que de otra manera no sería posible.

Otras formas de financiamiento de uso frecuente

Las formas de financiar un viaje siempre serán proporcionales a la urgencia del mismo. Es por eso que, además de utilizar la tarjeta de crédito (si tienes una) o recurrir a instituciones que emitan préstamos personales para viajes, actualmente hay muchas más y con mejores alternativas.

Financiamiento colectivo. Micromecenazgo o préstamos sociales, gracias a plataformas ya bastante arraigadas. Sus ventajas pueden ser la facilidad de devolución, que incluso puede ser de formas no monetarias, pero sus desventajas son muchas, y la gran mayoría son desconocidas hasta que no estás dentro del sistema.

Una de las principales es, precisamente, que si tienes urgencia no es la mejor vía. Será muy difícil acceder, en corto tiempo, a un préstamo de este tipo donde compites con personas con necesidades o justificaciones mucho mayores, o sencillamente mejor reputación en las plataformas o aplicaciones.

Vender bienes que ostenten. Como se decía, las formas de financiamiento siempre dependerán de la urgencia. Si se trata de un viaje urgente, de una oportunidad ideal, bien puedes solicitar un préstamo por internet (dada su inmediata aprobación), o vender productos que tengas en casa, que ya no uses o que consideres un sacrificio oportuno dadas las circunstancias.