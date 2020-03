Una isla paradisíaca en Indonesia

Para estas vacaciones querés hacer algo diferente y fuera de lo común, pero no sabes por dónde empezar. Con tantos lugares en el mundo para conocer, la elección final se hace difícil para cualquiera. Pero tranquilo. ¿Ya pensaste en Bali? Sí, es verdad. Tal vez su nombre no te suene demasiado, pero es uno de los destinos más exóticos y, por supuesto, más bellos del planeta.

Se trata de una paradisíaca isla ubicada en Indonesia conocida por la combinación de sus paisajes. Entre la cristalina agua de mar y las frondosas montañas, el viajero se puede sorprender con el ecosistema único que ofrece este lugar. Pero no solo eso. Bali es reconocida como uno de rincones de retiro para meditación y de yoga más importantes del mundo.

Es un hecho. En esta isla conseguirás la tranquilidad y armonía que venías buscando en una estadía de tan solo unos pocos días. Lo justo y necesario para renovar las energías hasta de los más escépticos. Además, en diferentes compañías aéreas como American Airlines tendrás la posibilidad de encontrar vuelos a buen precio en cualquier momento del año. ¿Qué más necesitas para decidirte?

Qué hacer en Bali

Principales puntos de interés turísticos

A pesar de lo que muchos creen, Bali brinda a sus visitantes mucho más que solo playa. Repleta de pequeños templos budistas, la isla se nutre de una naturaleza silvestre con cascadas y lagos difíciles de sacar de la retina. La hermosura cautiva al instante. Por eso, resulta muy importante organizar cada una de las atracciones que no te puedes perder en tu paso por Bali.

Seminyak y otras ciudades de Bali

Es uno de los lugares elegidos por excelencia para hospedarse. En Seminyak, podrás encontrar cabañas de lujo para pasar una estadía como debe ser. Asimismo, la pequeña ciudad se encuentra rodeada de cafés y restaurantes para disfrutar de platos con comida típica. Otros pueblos de importancia son Kuta y Legian, el destino preferido de los turistas más jóvenes, Ubud y Nusa Dua.

El templo Luhur Uluwatu

Uno de los lugares más emblemáticos de la isla. Se construyó en el siglo X con el objetivo de ahuyentar las “malas” vibras. Siembre dependerá de donde estés alojado, pero, sin dudas, se recomienda a los turistas que no han ido a Luhur Uluwatu, que lo hagan entre la mañana y el mediodía porque suele llenarse de mucha gente por la tarde.

Terrazas de arroz

Que se llame así no es casualidad. El arroz es uno de los principales elementos de la gastronomía de Indonesia. Recorrer estas laderas realmente es impactante. De hecho, no por nada es uno de los rincones favoritos de los fotógrafos.

Pura Besakih

Se trata del templo sagrado más importante de todo Bali. Está edificado en siete niveles de terrazas y su fachada es realmente imponente. Si bien es un lugar extenso, se puede recorrer sin guía de turismo con gran facilidad.

Cascadas y Volcanes

Esta es otra atracción del lugar y de visita obligatoria. Bali presenta un sinfín de cascadas, pero las más recomendadas son las de Git Git, Goa Batu, Nung Nung, Sekumpul y Aling Aling. Tampoco podés dejar de hacer un recorrido por los míticos volcanes de la isla. Una de las excursiones más turísticas es la subida del monte Batur.

Para aquellos que tengan la oportunidad de disfrutar de esta isla sin igual por más tiempo se les recomienda un paseo por la Isla de Gili. Se encuentra a dos horas en barco desde Bali y conocerla será otro de los placeres de este viaje. Gili posee unas tranquilas playas de arena blanca plagada de pequeños bares a su alrededor con todo tipo de especialidad de pescados y mariscos.

Con este recorrido ya vas a estar listo para conocer a fondo este maravilloso destino y sumergirte en tu nueva aventura con dirección a Bali ¿Qué te parece?

