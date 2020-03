En una semana, se duplicó la cifra de personas aisladas por prevención en la provincia

En el país hay un registro de 18 muertos por coronavirus y en el mundo son más de 30.000 las personas fallecidas, Europa superó la cifra de 20.000 fallecidos por la nueva cepa. En Corrientes, no se registraron víctimas fatales, sí hay 11 personas infectadas y tres casos sospechosos adultos internados en el Hospital A. I. de Llano.

Creció el número de personas aisladas preventivamente en la provincia, ya que ayer superó los 900, mientras que hay 114 muestras pendientes de resultados enviadas al Instituto Malbrán. Una semana atrás, el sábado 21 de marzo, el parte oficial indicó que había un caso positivo (se sumaron dos más horas después) y había 400 personas en aislamiento obligatorio.

Cabe indicar que el mismo día que se notificó el primer caso positivo en Corrientes, el viernes 20 de este mes, el gobernador Gustavo Valdés dio una conferencia de prensa en la que detalló las medidas a nivel local, que consistían principalmente en el aislamiento social. Las tareas preventivas continuaron los días siguientes, hubo una reunión con intendentes, se verificó la producción de alcohol en gel, que será repartido en barrios más vulnerables, y se trabajó en el hospital de campaña en el Hogar Escuela.

Una de las disposiciones que generó posiciones diversas fue el aislamiento obligatorio y total que debe hacer el personal de salud que trabaja en la provincia vecina, cuando regrese a la Capital. En la tarde de ayer, se difundió una circular a la Policía de Corrientes, donde indicaban desde el Comité de Crisis que estos profesionales debían quedarse en Chaco.

En los accesos del puente General Belgrano, autoridades comentaron a El Litoral el viernes pasado que cuentan con una lista de unos 80 residentes de esta ciudad que cruzan para desempeñarse en centros de salud de Resistencia u otras ciudades cercanas.

Esta medida se adoptó en base a los casos registrados en Chaco y por tener un solo hospital al menos diez infectados. Desde centros sanitarios chaqueños reclamaron, en el marco de la pandemia, más insumos.

“No tengo problemas con que los médicos vayan al Chaco, que vayan y vengan, pero acá tienen que estar absolutamente aislados. No es un conflicto con el Gobierno del Chaco, estamos trabajando de manera conjunta, pero en este punto no voy a dar el brazo a torcer, no voy a dar marcha atrás”, dijo Valdés el viernes pasado.

Las cifras son dinámicas, así como las medidas adoptadas por todos los gobiernos. El aislamiento social es la principal recomendación en todo el mundo, así como el lavado de manos y uso de alcohol en gel.

El distanciamiento social en Corrientes se fue incrementando, pero en fechas de cobro en algunos cajeros de la ciudad hubo personas que no cumplieron con esta recomendación. El recorrido de agentes de la Policía continúa en la ciudad, así como el pedido de no salir de sus casas.

Otra tarea que se está llevando adelante es la aplicación de la antigripal.

La provincia también avanzó el viernes pasado en los análisis propios, se obtuvieron los primeros seis resultados y luego, dos de ellos fueron reconfirmados por el Malbrán. Esta primera prueba, con reactivos adquiridos por el Gobierno, sirve para adoptar medidas preventivas ante positivos.

Mientras, se estudia a nivel nacional extender la cuarentena.

(CS)