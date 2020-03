“Red de voluntarios”, política de Estado que lanzó Horacio Larreta, pero que tuvo un antecedente correntino

El Gobierno porteño lanzó hace una semana un programa de voluntariado para la asistencia telefónica y logística de adultos mayores que no cuenten con familiares o amigos que les acerquen medicamentos, alimentos o paseen sus mascotas, entre otras necesidades, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Ayer, el intendente de Capital, Eduardo Tassano, hizo lo propio. Sin embargo, para estas dos iniciativas, hay otro antecedente: el Partido Popular.

La fuerza liderada por el senador nacional Pedro Braillard Poccard trabaja con una red de voluntarios desde hace varios meses.

“Junto con el Partido Popular estamos colaborando con varios clubes de abuelos. Conformamos una red de voluntarios para intentar solucionar los inconvenientes de los adultos mayores que van desde medicamentos hasta realizarles mandados”, explicó Braillard Poccard y en clave de chicana política agregó: “Lo hicimos antes de que Rodriguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires”.

Contó también que “mediante la colaboración de los profesores se les envía rutinas para pasar la cuarentena”.

Reconoció que trabajan de esta manera desde hace un tiempo. “No lo difundimos para que no crean que lo hacemos con otra intención que no sea ayudar”

Ahora, Tassano lanzó #JuntosChamigo, una plataforma digital a través de la cual aquellos vecinos interesados en ayudar a los demás en forma voluntaria, pueden inscribirse y colaborar solidariamente con quienes lo necesitan.

En el marco de la pandemia por el coronavirus y los crecientes casos de dengue en la ciudad, surge la necesidad latente de muchos vecinos de recibir ayuda para diversas cuestiones de la vida cotidiana. Fue así que el equipo municipal liderado por Tassano ideó esta herramienta como una iniciativa destinada al solo fin de colaborar y ayudar a los demás, de una manera organizada y eficaz.

“En situaciones que a todas luces aparecen como negativas o desalentadoras, siempre pueden surgir cosas positivas. Y es lo que sucede en nuestra ciudad, en el marco de esta emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus: hay muchas personas, de diferentes edades, que viven en distintos barrios y que tienen diversas ocupaciones, que se comunicaron con nuestro equipo de trabajo para decir ‘acá estoy, en qué puedo ayudar’”, dijo.

(AG)