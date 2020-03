Aunque con cambios en su rutina de trabajo, no cesa la producción en tierras correntinas

Si bien las actividades vinculadas a la producción de alimentos está exceptuada del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” que el Presidente decretó debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, en los últimos días se modificaron las rutinas laborales en los campos emplazados en diferentes lugares del territorio correntino. Limpieza de ciertos elementos de trabajo con alcohol, la limpieza constante de las manos y una reducción del número de trabajadores que deben estar en el mismo espacio, forman parte de las medidas adoptadas hasta ahora.

El presidente de la Asociación Hortícola del Río Santa Lucía, Pablo Blanco, al ser consultado por El Litoral expresó que “por ahora no tenemos muchos inconvenientes porque sólo un grupo de productores está cosechando tomates, pimientos y un poco de zapallito tronco. Estamos ya en la fase final”. Pero advirtió que “en 25 o 30 días estará comenzando el período de mayor producción en la zona y que llega a su pico máximo en agosto -septiembre”.

No obstante, aseveró que igual ya se están implementando medidas de prevención tanto en los campos como en el traslado de lo que cosechan. Recordó en este punto que, tal como informó este diario, días atrás los distintos sectores involucrados en la producción hortícola establecieron un protocolo para la circulación de camiones por Santa Lucía, Lavalle, Gobernador Martínez; Cruz de los Milagros y Cecilio Echevarría. Precisamente, ese acuerdo fue rubricado por los intendentes de cada una de las comunas citadas y los representantes de las empresas de transporte.

“Ahora, cuando llega un camión a Santa Lucía, se realiza la desinfección del rodado. Y si el conductor es poblador de acá, debe sí o sí permanecer en cuarentena, es decir, aislado de los demás. Mientras que si el chofer es foráneo, no sólo no puede bajar del camión sino que además, la carga o descarga se realiza en el acceso sur de la ciudad. Es decir, no pueden ingresar al área urbana”, graficó Blanco sobre el contralor que se efectiviza en la única vía de ingreso a la comuna.

Mientras que sobre el traslado diario del personal a los distintos lugares donde se realizan los cultivos, comentó que “algunos viven cerca y van a pie. Y a los que les queda más lejos, van en moto. Por supuesto que cada vez que pasan por el puesto de control, ahí le desinfectan el rodado y le piden los papeles que acrediten que son trabajadores exceptuados del aislamiento social preventivo”. En este sentido, Blanco indicó que “con eso no tenemos inconvenientes porque ya está en vigencia la declaración jurada que nos permite transitar para seguir produciendo”.

En tanto que “tampoco se produce una aglomeración en los lugares de trabajo, porque por lo general hay una persona por cada 10 invernáculos”.

Mediano plazo

En un corto plazo, esas y otras medidas adoptadas en el sector hortícola permitirán que la producción continúe sin grandes inconvenientes. “Después, cuando llegue la temporada alta de cosecha, en la que habrá mayor circulación de camiones e inclusive arriban trabajadores de otros lugares que realizan las tareas de embalaje, seguramente tendremos que analizar si se deben hacer nuevos cambios”, consideró el presidente de la entidad que nuclea a productores hortícolas. Al mismo tiempo acotó: “Ojalá que eso no sea necesario y antes de que llegue la temporada alta podamos superar esta emergencia sanitaria. Pero mientras dure, estamos dispuestos a realizar lo que sea necesario para protegernos entre todos”.

Por último, el dirigente no ocultó su deseo de que la pandemia se convierta en un mal recuerdo y los horticultores puedan seguir trabajando considerando que “los últimos años, por diferentes motivos, no fueron buenos para nuestro sector”.

También en Corrientes existen otras formas de producir, como la denominada agricultura hidropónica que se desarrolla en Curuzú Cuatiá.

Citricultura

“La temporada de mayor cosecha la tenemos en mayo y junio. Ahora, en menor medida igual se está trabajando y estamos adoptando una serie de medidas para colaborar con la prevención de esta enfermedad que está generando mucho daño a nivel mundial”, manifestó el productor y vicepresidente de la Cooperativa de Transformación, Industrialización y Comercialización Citrícola de Mocoretá (Ticcm), Eduardo Cometti en diálogo con El Litoral.

Luego, especificó algunas de las modificaciones en la rutina laboral. En las quintas sólo se realizan las tareas más indispensables. “Por ejemplo, no se realizan podas y raleos, así se reduce el número de personas que está en circulación en un mismo espacio. También disminuimos el horario de permanencia porque sólo se trabaja a la mañana”, especificó. Tras lo cual acotó que “y sin lugar a dudas ayuda el hecho de que se está comercializando frutas que están guardadas desde octubre y noviembre del año pasado en las cámaras de frío. Entonces no es necesario que esté un considerable número de trabajadores cosechando, porque lo que más se aconseja es reducir lo más que se puede el contacto entre las personas”.

De todas maneras, aseveró que de manera constante se usa mucha lavandina para desinfectar especialmente las áreas donde se hacen los empaquetados, se les recuerda a los trabajadores que no compartan la misma botella de agua, entre otros cuidados”.

“Es complicada la situación en la que estamos, pero si nos cuidamos entre todos, vamos a salir de esto. Hay que confiar en que así será”, concluyó Cometti.

Ganado

“Nos estamos adaptando a ciertos cambios que rigen por la emergencia sanitaria. Somos conscientes de que todos debemos colaborar para evitar que el coronavirus se propague. Por eso tratamos de hacer todo lo que este a nuestro alcance”, expresó el presidente de la Sociedad Rural de Bella Vista, Martín Bruzzo en diálogo con El Litoral. En este sentido, comentó que -a diario- se les recuerda a los que trabajan en la producción ganadera de la zona que “no compartan el mate, porque se trata de una costumbre muy arraigada. También se insiste en que es importante que con alcohol diluido en agua se laven los mangos de las herramientas, los volantes del tractor y por supuesto, que es esencial el constante aseo de las manos con agua y jabón”.

Sobre el traslado de la hacienda, señaló que “los camiones pueden circular pero existen casos en los cuales no lo hacen con la frecuencia que lo realizaban antes de la emergencia sanitaria. Hay que tener en cuenta que deben recorrer muchos kilómetros y por el trayecto no pueden alojarse o comer en cualquier lugar debido a las medidas adoptadas como parte del aislamiento social preventivo”.

A esto se suma que, entre otras actividades, se suspendieron los remates. Sin embargo, comentó que ya se está ejecutando la vacunación antiaftosa. “Por supuesto, implementando las medidas de prevención para tratar de evitar el contagio de la enfermedad que se convirtió en una pandemia”, afirmó.

En base a todo lo expuesto anteriormente, Bruzzo consideró que “la producción ganadera no se detuvo, sigue, sólo que son un poco más lentos los procesos”. Precisamente por ello, el productor y dirigente ruralista comentó que “junto con otras entidades del sector y también de otras áreas que son parte de la economía provincial se está analizando solicitar una prórroga en el pago de impuestos tanto nacionales como provinciales. De acuerdo a lo expresado por productores y dirigentes de distintos sectores, en Corrientes, al igual que en diferentes lugares del país, se modificaron ciertas rutinas laborales debido a la emergencia sanitaria pero no cesa la producción de alimentos. (C.C)