Alquileres congelados: inquilinos aprueban la medida e inmobiliarias esperan detalles

Para dar un respiro a las personas que no pueden trabajar por el aislamiento social, el Gobierno nacional publicó ayer un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que se dispuso una serie de beneficios a los inquilinos del país. Entre lo más destacado, se congelan los precios de los alquileres desde ayer y hasta el 30 de septiembre; y en ese mismo lapso se suspenderán los desalojos por falta de pago. La medida fue celebrada en la provincia, tanto por la Cámara Inmobiliaria como la Asociación Civil Inquilinos Corrientes.

En diálogo con El Litoral, el presidente de dicha cámara, Iván Montanaro, aseguró que desde esta entidad consideran que el DNU “es positivo”, en vistas a morigerar la economía de aquellas personas que se ven imposibilitadas de pagar los alquileres. De igual forma, remarcó que “se trata de una suspensión de aumentos, no significa que no hay que pagar”.

“Es importante aclarar que las que no pagan son aquellas personas cuyos ingresos se están viendo perjudicados por la cuarentena, y que tendrá seis meses de protección contra el desalojo”, manifestó Montanaro, y agregó que “una vez que esto termine, deberá acordar con el propietario algún tipo de financiamiento”.

Asimismo, el presidente de la cámara sostuvo que en caso de que en algún contrato se hubiese establecido un incremento del alquiler en el plazo establecido por el decreto, el mismo deberá prorrogarse. “Si por contrato iba a haber un aumento en abril, esta diferencia deberá ser trasladada a octubre”, ejemplificó. De acuerdo al DNU, “la diferencia de precio entre los montos pactados deberá ser pagada luego por los inquilinos, repartida en cuotas mensuales (pueden ser tres como mínimo y seis como máximo)”.

Al mismo tiempo, Montanaro adelantó que desde el sector están revisando en detalle la medida, ya que hay algunos “grises” que podrían dificultar la aplicación del mismo.

Por su parte, desde la Asociación Civil Inquilinos de Corrientes celebraron la disposición del Gobierno nacional, asegurando que “logramos que la vivienda vuelva a ser un derecho en Argentina”. Esta entidad viene hace tiempo bregando por que se aplique el congelamiento de los alquileres, por la aprobación en el Congreso de la Ley de Alquileres; y trabajando la asistencia a inquilinos en la ciudad. “El desafío será no volver atrás luego de la emergencia ”, subrayaron.

Entre otros de los beneficios mencionados, el decreto habilita la prórroga de la vigencia de los contratos de alquileres, cuyo vencimiento vaya desde el 20 de marzo pasado. De esa forma, el inquilino podrá optar por mantener la fecha del vencimiento pactado o prorrogar el plazo.

A su vez, las deudas que pudieren generarse hasta el 30 de septiembre por falta de pago, deberán abonarse a partir de octubre, entre 3 y 6 cuotas mensuales.

(GMC)