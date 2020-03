Impulsados por un correntino, cuarenta músicos le pusieron arte a la cuarentena

Esteban Ariel Dansker es un músico correntino que, desde Buenos Aires, le puso arte a la cuarentena a través de una novedosa propuesta. Se trata de un video en el que 40 artistas de todo el país y también de otros países musicalizaron la consigna “Yo me quedo en casa”.

“Los músicos tenemos la necesidad de seguir tocando y cantando, al no poder juntarnos personalmente, se me ocurrió hacer este video”, contó Dansker a El Litoral y explicó que para que sea original compuso el lunes pasado la pieza y envió las partituras a todos los artistas seleccionados, “el martes cada uno se filmó desde su casa, el miércoles edité el audio y el jueves el video. Hay músicos de varias partes del país y de otros países como Paraguay y Estados Unidos, donde si bien no hay cuarentena obligatoria, muchas personas deciden autoaislarse por seguridad”, dijo.

El video se encuentra actualmente en el Instagram de Dansker @ea.dansker, también en el Facebook del artista y en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=boLHBR1by2s

Vale señalar que el músico correntino se recibió hace 16 años en el Instituto de Música Carmelo Orlando de Biasi de Corrientes. “Me vine a Buenos Aires a seguir estudiando en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) donde me recibí de licenciado en Artes Musicales”, comentó quien meses atrás musicalizó la obra de Pepe Cibrian y Viviana Saccone. El video difundido días atrás incluye percusión, batería, contrabajo, chelos, viola, violines, saxo soprano, clarinete, saxos altos, flauta traversa, ewi, trombón, corno, trompeta, bajo eléctrico, guitarras acústicas, pianos, acordeón, bandoneón, clarón, tambor, guitarra eléctrica, sintetizadores y voces.

“Cuando hay mucha gente en cuarentena salen cosas lindas”, consideró el artista correntino instalado en Buenos Aires.

(VAE)