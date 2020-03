Profesionales del trabajo social asisten a los más afectados por la pandemia

La pandemia del coronavirus alteró al sistema sanitario mundial, a punto tal de que en varios países debieron recurrir al refuerzo de recursos técnicos y humanos. En Argentina, los profesionales de la salud fueron excusados de realizar el aislamiento social por la importancia de su trabajo en este contexto, debiendo poner el hombro a una situación para la cual están capacitados en cuanto a conocimientos, pero que podrían afrontar mejor si se cumple a rajatabla con la distribución de insumos y un salario acorde.

Además de médicos y enfermeros, existen profesionales que forman parte del equipo que se encarga de combatir al virus, pero que quizá no son tan visibles como aquellos que se visten de ambo blanco: los trabajadores y las trabajadoras sociales.

Ellos y ellas cumplen una labor clave en la contención de la enfermedad, puesto que su alcance llega a varias aristas más allá de la salud, como la detección de vulneraciones a los derechos básicos, que se potencian en la actual situación epidemiológica.

“Muchos seguimos atendiendo a las familias en situación de vulnerabilidad con las que veníamos trabajando antes de la cuarentena, sea por teléfono o pidiéndoles que se acerquen si es necesario”, contó a El Litoral la trabajadora social Cristina Rodríguez, quien se desempeña en un Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps), y además es presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Corrientes.

Según consignó la profesional, lo más solicitado en estos sectores son alimentos y medicamentos, ya que la mayoría de estas personas “no pueden hacer su changa diaria, y además no todos cobran un plan”. De igual forma, remarcó que “estas familias tienen necesidades de todo tipo”, incluyendo las habitacionales.

Asimismo, Rodríguez contó que hay colegas que trabajan desde sus hogares, “abocados a la contención de usuarios con ansiedad, angustia y pánico”, generados por el aislamiento.

En esa misma línea, Leticia Gauna, trabajadora social y ex delegada local del Inadi, señaló a este medio que “el rol que hoy están cumpliendo las y los colegas que trabajan en salud es primordial, pero también en otros ámbitos como la atención a víctimas de violencia de género. Las redes comunitarias y solidarias son las que están teniendo un rol fundamental para llegar a las personas y grupos que no gozan de los mismos derechos que la mayoría, que están solas, sin poder salir a trabajar, o atrapadas con su agresor”, manifestó.

Además, Gauna está colaborando con la asistencia a personas que integran el colectivo de travestis, transexuales y transgéneros; quienes padecen “de una vulneración de derechos que es histórica, más allá de esta pandemia. Muchas de estas personas están encerradas y sin asistencia, subsistían del trabajo sexual que ahora no pueden ejercer, y por eso las organizaciones les están haciendo llegar alimentos y elementos de higiene, ayudadas por el Estado”, agregó.

Incidencia

A la hora de jerarquizar el rol del trabajador y la trabajadora social en el marco de la pandemia, tanto Rodríguez como Gauna coincidieron en los aspectos de la contención y el asesoramiento a los sectores vulnerables. Además, subrayaron la necesidad de que se mejoren las condiciones laborales de estos profesionales.

“La mayoría de los comedores siguen funcionando, por eso pedimos al Estado que siga colaborando con las organizaciones que bregan por estas familias”, dijo Rodríguez; y agregó que “en algunos casos es necesario contar con más insumos para ejercer nuestro trabajo, como elementos de higiene y seguridad, que sabemos que escasean”.

En tanto, Gauna destacó que “nuestro código de ética establece que debemos prestar la colaboración que sea solicitada por las autoridades sanitarias en casos de epidemias desastres u otras emergencias, como en este caso una pandemia”.

Al mismo tiempo, aclaró que “esta situación visibilizó las condiciones precarias en las que trabajan muchos profesionales de la salud, entre ellos, las los trabajadores sociales, quienes muchos de ellos están precarizados, trabajando con sistemas de becas”.

(GMC)