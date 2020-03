De acuerdo al lugar de residencia, fijaron días y horarios en los que se puede comprar

A fin de evitar aglomeraciones de personas y bajo la consigna “esta semana depende de nosotros”, el intendente de Empedrado José Cheme anunció un cronograma especial para la atención en los locales comerciales que están exceptuados del aislamiento social obligatorio vigente por el coronavirus.

En este contexto, el Jefe comunal expresó ayer: “Necesitamos tomar medidas que nos ayuden a hacerle frente a esta emergencia sanitaria, descongestionar los lugares como supermercados y cajeros, y lograr el aislamiento que debemos respetar. Ayudemos entre todos”.

Tras destacar el fundamento del pedido especial referido a las compras, detalló que “lunes, miércoles y viernes de 8 a 12, hay prioridad para personas de zona rural en supermercados y farmacias”. Y “la población urbana podrá realizar compras una vez al día, una sola persona por familia, de 12 a 17”.

Luego, añadió que los “martes, jueves y sábado de 8 a 17”, tendrán prioridad quienes habitan en la zona urbana”. No obstante, remarcó que “rogamos que la población céntrica realice sus compras una sola vez por día”.

A su vez, recordó que los domingos todos los comercios deben están cerrados, excepto las farmacias de turno. Y por último, Cheme subrayó: “Acompañá estas medidas para bajar la presencia en las calles. No salir si no es sumamente necesario”.

Por su parte, los Bomberos Voluntarios de la localidad manifestaron que en la tarde del sábado, nuevamente, realizaron tareas de desinfección de los lugares más transitados de Empedrado. (C.C)