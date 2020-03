Alberto anunció que extiende la cuarentena hasta el 13 abril y renovó advertencias

El presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena obligatoria en todo el país hasta que termine Semana Santa. Fue luego de la reunión que mantuvo con los gobernadores desde la Quinta de Olivos a través de una videoconferencia.

La cuarentena rige desde el 20 de marzo y concluía mañana. "Los resultados iniciales son interesantes, son buenos, nos alientan a seguir en este camino", dijo el mandatario.

"Cuando dispusimos la cuarentena obligatoria nos preguntábamos si los argentinos seríamos capaces de respetar la cuarentena. Estoy muy contento de cómo nos comportamos en la sociedad. Más del 90% cumplieron, se quedaron en sus casas y protegieron a sus hijos y los adultos mayores", aseguró Fernández.

Siguió: "Parte de los del 10% salió a trabajar como los médicos y médicas, Fuerzas de seguridad, transportes alimentos y remedios, o atienden almacenes supermercados y farmacias. Hay un número muy bajo de gente que no cumplió. Les pasó lo que les iba a pasar, Avisamos que íbamos a ser estrictos".

El mandatario dijo que "es espeluznante ver cómo crece esta pandemia". Continuó: "Pusimos la cuarentena para que el crecimiento sea lento. Al mismo tiempo proveernos de insumos. y que nos permita esperar para ver si encontramos el medicamento o la vacuna".

Desde Olivos habían participado de la videoconferencia del encuentro, además de Fernández, el gobernador Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Según averiguó Clarín, Alberto Fernández le pidió a los gobernadores que sean severos con las empresas y comerciantes que suben los precios y afirmó: "Hace falta que los especuladores tengan un castigo y si les duele el bolsillo mejor".

Asimismo, Fernández defendió la extensión de la cuarentena con este argumento: "De la economía se vuelve, de las muertes no se vuelve más. De la caída del PBI (Producto Bruto Interno) se vuelve, de la muerte no".

A través de la videollamada, estuvieron los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Córdoba, Juan Schiaretti; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Gerardo Morales; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

También están presentes los mandatarios de las provincias de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Fe, Omar Perotti; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tucumán, Juan Manzur; de Catamarca, Raúl Jalil; de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

La metodología de reunirse con especialistas y con los gobernadores antes de definir la cuarentena fue la misma que adoptó el jueves 19 de marzo, cuando había anunciado la primera etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio. (AG)