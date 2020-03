“Fuimos cumpliendo con los objetivos”

Ariel Rearte llegó a Comunicaciones en marzo del 2018 para reemplazar a Fernando Rivero. “En lo personal me siento muy bien. Esta es la tercera temporada en el club, si bien la primera fue media temporada me tocó llegar en un momento complejo y hemos ido cumpliendo objetivos estos tres años”, indicó el entrenador.

En su primer torneo al frente del equipo logró mantener la categoría. En el segundo campeonato se metió en playoffs, donde fue eliminado por Ferro Carril Oeste en cuartos de final. Para la temporada 2019 - 2020, la meta impuesta es quedar entre los ocho primeros de la tabla.

“Nos queda poco de esta Fase Regular, son doce juegos. Tenemos que estar sólidos y fuertes al momento del reinicio de la competencia para poder seguir luchando por un lugar en los playoffs, que es nuestro objetivo fundamental para este año”, afirmó el “Tero”, sobrenombre con el que es conocido en el mundo del básquet.

“Hay que seguir fuertes y enfocados en lo que nos toca ahora y ver cómo será el reinicio. Me siento muy comprometido con el proyecto y siento que tenemos muchas más cosas por hacer”, manifestó por último el director técnico, nacido en la ciudad de Sáenz Peña.