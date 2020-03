Rearte: “Llegamos al parate jugando en un buen nivel”

La pausa, por el momento hasta el 30 de abril, impuesta en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) encontró a Comunicaciones en la quinta ubicación de las posiciones con 16 triunfos y 10 derrotas. De esta forma el equipo mercedeño se mantiene entre los primeros ocho que ingresarían a los playoffs.

“Veo al equipo evolucionando bien. Creo que empezamos la Liga jugando a un gran nivel, luego sufrimos algunas lesiones y bajamos nuestra performance, pero después nos pudimos recomponer cuando tuvimos el equipo completo”, comentó el entrenador del conjunto mercedeño, Ariel Rearte.

El último partido que jugó Comunicaciones le ganó como local a Regatas Corrientes 96 a 86, triunfo que le permitió cortar una racha de tres caídas seguidas, todas como visitante. En el juego contra el conjunto capitalino, Comunicaciones sufrió la baja de Chaz Crawford por lesión. El pivote se lastimó la rodilla y fue dado de baja del plantel.

“Creo que llegamos a este ‘parate’ jugando a un buen nivel. Cada vez que nos faltaron jugadores el equipo lo sintió y creo que tenemos que tratar de corregir eso: ante la ausencia de alguno que el nivel colectivo no baje. El año pasado lo logramos hacer. Pudimos reinventarnos ante cada ausencia. Este año hemos luchado, competido, pero cada vez que nos faltaron jugadores lo sentimos en los resultados finales”, agregó el DT chaqueño en declaraciones al portal de la Asociación de Clubes.

Para el ex entrenador de San Martín, el fuerte de su actual equipo es la defensa y muestra una evolución en el ataque. “Estamos mejorando ofensivamente, anotando más puntos. Creo que la defensa sigue siendo nuestro punto fuerte por la característica del equipo. Debemos seguir construyendo nuestra defensa que es lo que nos permite, en muchos partidos, poder conseguir puntos de ataque rápido”. Por el aislamiento social preventivo y obligatorio, la Asociación de Clubes (AdC) había suspendido la competencia hasta el 31 de marzo pero al poco tiempo, atendiendo a la situación sanitaria, extendió la medida al 30 de abril.

“Estamos con una mezcla de sensaciones que vienen de la incertidumbre de salirnos totalmente de nuestra zona de confort. Es un momento complejo, dado que enfrentamos algo desconocido. El virus obligó al aislamiento social y esto provoca que no podamos trabajar”, manifestó Rearte.

Frente a este contexto les pedimos a los jugadores que, “respetando las medidas que indican las autoridades traten de seguir en movimiento”. Ahora lo importante es que sean “agentes multiplicadores de buenas conductas”, agregó.

Pensando en un posible regreso de la competencia, no antes de mayo, opinó: “Me parece que deberíamos volver con una pretemporada como si se iniciara el torneo de nuevo”.

En la temporada 2019 - 2020 queda por concluir la fase regular. En el caso de Comunicaciones son 12 partidos, y después los playoffs completos, que en esta edición comenzarán desde cuartos de final.

“El nivel de La Liga se estaba poniendo bueno. Es una de las temporadas con más jugadores jóvenes nacionales y extranjeros y esto llevó más tiempo a que algunos equipos se afiancen. Todo se estaba poniendo muy parejo. Hay que enfocarse en estar bien, porque cuando se reinicie la competencia va a venir la parte más decisiva del torneo”, indicó por último Rearte.