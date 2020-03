La feria judicial se extenderá hasta el 12 de abril, pero se seguirá prestando un servicio mínimo

Tras el anuncio realizado por el Estado nacional, los ministros de la Corte provincial hicieron lo propio y resolvieron extender la feria judicial hasta el 12 de abril.

Confirmaron que se continuará prestando un servicio mínimo. Durante el receso, se realizarán además las capacitaciones obligatorias sobre la Ley Micaela para todo el personal judicial.

Los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), a través del Acuerdo N°6/20, resolvieron extender la feria del 1 al 12 de abril, en los términos del artículo 187 inc. 7 de la Constitución Provincial, con suspensión de los plazos procesales.

Durante este período, en el que continuará vigente la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio el servicio de Justicia está garantizado: funcionan unidades mínimas en toda la provincia.

Se recibirán asuntos de urgente despacho o aquellos que por su naturaleza no admitan postergación. El horario de atención continuará siendo de 8 a 12 horas.

Los ministros reiteraron que deben extremarse los cuidados en las oficinas, con el personal en feria y con los profesionales y usuarios que acudan a éstas, exigencias tendientes a evitar la expansión del covid-19.

Recordaron que no podrán ser convocados a cumplir funciones durante la feria judicial aquellas personas que integren grupos de riesgo (mayores de 60 años, diabéticos tipo I y tipo II, con afecciones cardíacas crónicas, enfermos pulmonares crónicos, pacientes oncológicos, inmunodeficientes, embarazadas).

En el caso de que alguno de los magistrados o funcionarios designados estén comprendidos dentro del grupo de riesgo, tendrán que comunicarlo a la Secretaría Administrativa para disponer su reemplazo.

Volvieron a recomendar a las autoridades de feria a utilizar los medios electrónicos al alcance. De modo que las comunicaciones, notificaciones y otros actos que puedan ser cumplidos con eficacia a través de las herramientas tecnológicas o virtuales, evitando en todo momento el traslado de los expedientes y actividades en soporte papel.