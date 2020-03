San Carlos: pobladores insisten en que el déficit de agua implica un riesgo sanitario

Hace varios meses un grupo de pobladores de San Carlos comenzó a hacer público su reclamo por el déficit de agua potable. El Municipio, por su parte, argumentó que se están realizando una serie de obras destinadas a solucionar una vieja problemática. No obstante, ayer volvieron a comunicarse vecinos de la citada comuna para insistir en que las dificultades con el servicio implican un riesgo sanitario doble, tanto por dengue como por coronavirus.

Asambleas, notas dirigidas a autoridades municipales y provinciales y sesiones en el recinto legislativo local fueron algunas de las vías a través de las cuales los vecinos plantearon varias cuestiones: que funcionaran todas las bombas posibles para agilizar la extracción del líquido, que se articularan las medidas para que sigan funcionando las conexiones existentes y que se agilizaran los trabajos para la nueva red.

Fundamentaron esos y otros pedidos en que era vital para ellos que se normalizara la provisión de agua. Teniendo en cuenta que, según lo que manifestaron en reiteradas oportunidades los vecinos, en un número considerable de hogares no salía agua de sus canillas por varios días o bien, eso sólo sucedía por un par de horas.

Si bien indicaron que personal municipal distribuye agua en los domicilios con un tanque, afirman que eso es insuficiente. “No los estamos culpando a los trabajadores y esto no es una cuestión partidaria. Este es un problema que ahora con lo del dengue y el coronavirus, nos preocupa aún más”, planteó uno de los pobladores en diálogo con este medio gráfico.

Tras lo cual agregó que “el riesgo en estos últimos dos meses aumentó por dos cuestiones. La primera es que tenemos que reservar agua en recipientes cuando aconsejan no hacer eso para que no se convierta en un potencial reservorio en el que se reproduzca el vector del dengue. Y la segunda es que, debido al coronavirus, todo el tiempo nos remarcan que debemos lavarnos constantemente las manos, limpiar los diferentes lugares que compartimos con los demás integrantes de nuestra familia. No hay que olvidar que hace más de 10 días todos estamos en aislamiento social preventivo”.

En base a los argumentos expuestos anteriormente, los vecinos insisten en la necesidad de resolver cuanto antes el déficit en el suministro de agua potable.

Cabe recordar que, tal como también publicó este diario, desde la Comuna sostienen que es millonaria la inversión que se está ejecutando para poder resolver los problemas con el servicio.

(CC)