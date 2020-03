Dengue: ante nuevos casos positivos, varias comunas del interior intensifican operativos

Se conocieron en las últimas horas nuevos casos positivos de dengue en distintos puntos de la provincia y por ello varias comunas intensificaron los operativos de prevención. Esquina y Santa Ana informaron la aparición de su primer caso y en ambas poblaciones aseguran que son importados, “de Córdoba” en la primera y “de Misiones” en la segunda. Mientras que en Paso de la Patria se confirmaron dos nuevos positivos y ya suman en total cinco las personas que padecen la enfermedad.

Fumigaciones, descacharrado y distribución de folletos informativos son algunas de las medidas adoptadas en las jurisdicciones mencionadas.

En diálogo con El Litoral, el director del hospital de Esquina, Leandro Ramírez, detalló que “el paciente es oriundo de Córdoba y estuvo tres días en nuestra ciudad en el marco de la Fiesta del Pacú, más precisamente en el barrio San Fernando. El hombre, que es mayor de edad, ya vino desde esa provincia con fiebre y tras los análisis de rigor se confirmó el positivo. Ahora ya está en Córdoba, dimos aviso a las autoridades y nos informaron que está internado allá”.

En este sentido, agregó que tras la detección “se activó el protocolo y se realizó el bloqueo en el barrio”. Sobre esto, detalló que “consiste en la fumigación de unas 12 cuadras a la redonda. Además se realiza un monitoreo de febriles que inclusive va a continuar en los próximos días”.

Ramírez indicó que a estas medidas se sumaron otras, destacando que en el Hospital San Roque establecieron un consultorio “especial” para atender casos de pacientes febriles.

“Tenemos que estar alertas, cuando hay síntomas ir a las salas del barrio o al hospital, usar repelente y cumplir con las medidas de prevención. Van a aparecer más casos, si bien es controlable la enfermedad y la mortalidad es baja -alrededor del 1% en el hemorrágico- sigue siendo un problema grave”, afirmó.

Santa Ana

Similar situación se dio en Santa Ana con la detección del primer caso de la enfermedad en el barrio 30 Viviendas. La directora del hospital local, Laura Estigarribia, relató a El Litoral que “se trata de un joven oriundo de Santa Ana, pero que estuvo varios días en la provincia de Misiones. En la tarde noche de ayer (por el lunes) se presentó con un cuadro febril. Y hoy a la mañana (por ayer) nos confirmaron desde el laboratorio central que tiene la enfermedad. Se hizo el bloqueo en las manzanas donde fue detectado y se va a continuar, con ayuda de la Provincia, en las cuadras siguientes”. Estigarribia agregó que desde hace varios días vienen intensificando las fumigaciones y el descacharrado “sobre todo en las zonas y barrios más inundables”.

“La semana pasada se detectó un febril en zona de la Ruta 43; si bien es jurisdicción de Capital y se derivó a esa ciudad, nosotros colaboramos con la fumigación”, sostuvo.

Cinco casos

En Paso de la Patria se detectaron ayer dos nuevos casos positivos y en total ya son cinco los confirmados. Al respecto, el director del hospital local, Claudio Martínez Borda, indicó a El Litoral que “todos los casos se dieron en la zona centro de la ciudad, donde fue detectado el primero que era importado. No podemos decir específicamente que son del mismo origen porque solo en los últimos días tuvimos cerca de 20 mil turistas en la localidad. Incluso algunos, por ejemplo, de Misiones, se presentaron en la guardia y manifestaron síntomas. Finalmente no se les realizó el análisis acá, sino que se trasladaron a sus lugares de origen”.

En esta localidad, en la mañana de ayer, a raíz de estos nuevos casos se desplegó un operativo de fumigación en la Escuela Normal.

Las tareas se extendieron además a 8 manzanas y estuvieron a cargo de personal municipal y agentes sanitarios del Hospital Dr. Eduardo Cicconetti, quienes además contaron con la colaboración de equipos de Salud de la Provincia.

Asimismo, anunciaron que fumigarán el edificio de Prefectura, la Escuela Nº 423 y la Municipalidad, por lo que en esta última hoy no habrá atención al público.