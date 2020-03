Corrientes: del "Mami no me dejes morir", a recibir un corazón y rezar por su evolución

Esperaba un corazón hace más de tres años, estaba en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), Leandro tenía una malformación congénita. Es de Santo Tomé, Corrientes, tiene 10 años. El martes fue intervenido y la operación fue un éxito. Pero los próximos tres días son vitales para su recuperación, por eso su madre, familiares y amigos piden rezar.

Al pequeño apenas nació se le detectó la malformación congénita, le daban tres años de vida. "Tiene una ganas de vivir impresionantes”, contó a varios medios su madre, Carla Iberlucea Comparín.

Leandro sufría un malformación cardíaca que le detectaron cuando aún estaba en el vientre materno. En efecto, tan sólo cinco días después de nacer, fue sometido a la primera intervención quirúrgica. Sin embargo, su condición fue empeorando con el correr del tiempo y desde hace más de tres años esperaba un trasplante cardíaco que le permitiera seguir con su vida. Había publicado el diario porteño Crónica.

“Mami, no me dejes morir”, le dijo el niño a su mamá, Carla Iberlucea Comparín, quien lucha por la salud de su hijo sola, ya que, cuando su pareja se enteró de la afección del niño que aún no había nacido, la abandonó.

Leandro fue diagnosticado con una hipoplasia de ventrículo izquierdo y fue derivado desde Santo Tomé al Hospital Garrahan, donde fue sometido tan sólo a los cinco días de nacer a la primera de las cinco cirugías pactadas.

“Al principio no era tan grave pero finalmente descubrieron que sí. A las 76 horas de la primera operación, salió del coma farmacológico. Parecía que evolucionaba bien, pero tuvo una recaída y por eso, le realizaron la segunda intervención a sus 5 meses, cuando estaba prevista a los 6 meses”, contó Carla a Crónica.

Hace tres años Leandro realiza un tratamiento ambulatorio, alternando su estadía entre su domicilio actual en Almagro y el mencionado establecimiento pediátrico porteño.

"A su edad ya hay cosas que no se le pueden esconder. Por eso tiene cada vez más conciencia de lo que le pasa. De todas formas, tiene un ánimo y una fuerza de voluntad tremendos que le permiten seguir vivo. Él me dice que quiere una vida normal, como la de cualquier otro nene. Su sueño es jugar al rugby, como su hermano mayor que tiene 16 años”, agregó Carla.

Carla, dio a conocer la noticia del éxito de la operación a través de la red social Facebook: “Bueno, ahora sí la espera terminó oficialmente!!! Un nuevo camino que comienza lleno de esperanzas, amor y por sobre todas las cosas, mucho agradecimiento. Gracias y muchas oraciones y buenas energías para mi flaco hermoso”.

También se difundió un mensaje de allegados a la familia del pequeño y que se viralizó en las redes. Pidieron prudencia, ya que “después de todo trasplante siempre se esperan las primeras 72 horas de evolución, por precaución. Les pido que acompañen a Carla y a Leandro en estos primeros 3 días, con respeto, silencio y oración”.

Más de 8.700 personas esperan un trasplante de órganos en el país, 157 son de Corrientes