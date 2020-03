Colectiveros advierten que mañana no habrá servicio si no cobran lo acordado en paritarias

Teniendo como telón de fondo las reuniones informativas que vienen realizando los choferes que prestan los servicios que unen Corrientes con otras comunas en reclamo del pago de una cifra adicional, desde la UTA local informaron a El Litoral que la prestación del servicio de transporte público de Capital podría verse complicado también mañana, ya que no se está cumpliendo con el pago del incremento del 18,3 por ciento resuelto en paritarias. Los trabajadores esperarán hasta última hora de hoy para que se acredite el salario de febrero más lo acordado, y en caso de que hoy no depositen los montos correspondientes, mañana volverían a realizar asambleas en horarios picos y los coches pararían su marcha.

Además, desde la UTA aclararon a El Litoral que la medida de fuerza ya fue inscripta en Trabajo, por lo que están amparados legalmente.

En este contexto, donde ya comenzaron los reclamos es en el servicio de media distancia, en el que la UTA nacional reclama el cumplimiento del pago del incremento acordado en las paritarias 2019. El Litoral consultó sobre la situación local al secretario general de la UTA, Rubén Francia, quien dijo que “dado que no se cumple desde septiembre con los pagos, la UTA nacional a fin de año acordó nuevamente un pago de 4.000 pesos como anticipo de este porcentaje que rondaría entre los 8.000 y 10.000 pesos, a pagarse el 29 de febrero. Pero esto no se cumplió ese día”.

Prosiguió diciendo que, “sin respuesta oficial, luego corrió el rumor de que nos pagarían esta cifra con el sueldo, entonces vamos a esperar a mañana (por hoy) para ver si esto se cumple o si no retomaremos las asambleas”.

Y en este sentido, Francia aclaró que “si bien hubo un pago que rondó los $8.000 como parte del sueldo de enero, este pago se realizó por planilla suplementaria, es decir que no se incluyó en el básico, afectando seriamente a todos los otros conceptos del salario”.

“La situación es complicada, ellos debían abonarnos 4.000 pesos la semana pasada, pero tampoco cumplieron”, reiteró.

Asambleas

En cuanto a la modalidad de las asambleas y horarios, Francia explicó que “esperaremos hasta la noche de mañana (por hoy) y a última hora vamos a hacer una reunión informativa donde ratificaremos la medida si es que el monto de lo adeudado no se ha depositado junto al sueldo, ya que no aceptaremos pagos en planilla suplementaria”. “En caso de que llevemos adelante la medida de fuerza, la misma arrancará el viernes (mañana) de 11 a 13 y de 19 a 21, y con el correr de los días iremos determinando si ampliamos los horarios”.

En cuanto a la legalidad de la medida, el gremialista comentó a El Litoral que “nosotros estamos cubiertos porque la medida ya está asentada en el área de Trabajo”.

Vale señalar que desde el mismo sector, días atrás, informaron a El Litoral que “a causa de las últimas asambleas, a los trabajadores se les efectuaron descuentos en los salarios, reclamo que todavía realizan a las empresas y que podría sumarse a estos reclamos de paritarias”.

Nacional

En consonancia con la situación a nivel nacional en cuanto a los reclamos por el abono del 18,3 por ciento, referentes de la UTA nacional se reunirán hoy también con empresarios del transporte en busca de una respuesta a la falta de pago este incremento, y en este sentido Francia dijo a El Litoral que “la reunión se realizará mañana (por hoy) a las 13 y ahí se evaluará la situación a nivel país, porque no están cumpliendo con lo acordado y esto podría derivar en un paro a nivel país”.

“La decisión nacional sin duda influirá en nuestra situación, y nosotros, hasta el momento, acataremos lo que resuelva la UTA nacional tras ese encuentro”.

Vale tener presente que los choferes del servicio de media distancia seguirán con los reclamos en la terminal de ómnibus (ver página 12).