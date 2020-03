En reclamo por el pago de $22 millones adeudados por Nación, tabacaleros volverán a cortar la Ruta Nacional 12

“Hace siete meses que no recibimos ningún tipo de recursos que pertenecen a los tabacaleros. Hay productores que están atravesando una situación muy difícil”, aseveró el presidente de la Cámara del Tabaco, Raúl Santajuliana, en diálogo con El Litoral. Precisamente por esa razón, aseveró que no tuvieron otra alternativa que interrumpir ayer el tránsito en la Ruta Nacional 12 a la altura de Zorzalito. (kilómetro 787). Si bien al cierre de esta edición habían suspendido la medida, adelantó que hoy volverán a la carretera y que continuarán con el corte hasta que les abonen los fondos adeudados.

Con respecto al plan de lucha, Santajuliana precisó que ayer comenzaron a las 9. “Se interrumpía una hora y después otra hora se habilitaba el tránsito. Estuvimos todo el día acá. Ahora en minutos nos vamos, pero volveremos mañana”, precisó ayer el dirigente minutos antes de las 19.

Sobre los recursos que aguardan cobrar, Santajuliana comentó que “a fines de noviembre o principios de diciembre de cada año suelen pagarnos el crédito Cosecha. Sin embargo, ahora estamos en marzo y eso todavía no se efectivizó”. En este caso, los recursos que representan casi $22 millones deben ser distribuidos entre unos 1.100 productores.

“También nos deben el sobrante de la caja verde que antes nos pagaban entre fines de diciembre y principios de enero”, acotó. Asimismo remarcó que “la verdad es que hay productores que solo viven de la cosecha del tabaco y por lo tanto están pasando por una situación muy difícil, que es insostenible”.

En este contexto, comentó que “si bien hay una buena perspectiva para esta cosecha, los tabacaleros no tienen recursos para levantarla; entonces las plantas se comienzan a secar”. Para evitar seguir acumulando pérdidas, Santajuliana indicó que “tratamos de darnos la mano entre nosotros para tratar de salvar la cosecha”.

Considerando esta situación es que ayer a la vera de la ruta resolvieron volver a manifestarse hoy.