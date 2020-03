Ante la falta de pago a los choferes, habrá asambleas informativas durante 4 horas

Como no se abonaron los sueldos y, en consecuencia, ninguno de los ítems pautados, el secretario general de la UTA, Rubén Francia, aseveró aEl Litoralque a partir de hoy habrá asambleas informativas de 11 a 13 y de 19 a 21. Esto se concretará tanto con los servicios de media distancia que arriben a la terminal de ómnibus como en algunas poblaciones donde funciona el transporte urbano.

Tal como informóEl Litoral, desde el último martes, se hizo público el reclamo de la UTA porque los choferes de líneas de media distancia no cobraron en enero los $5.000 que estaban pautados. Y estaban a la espera de que le abonaran eso adeudado, como también idéntica cifra con el sueldo de febrero. Un salario que además debe venir con un 18,3% incorporado al básico. “Como eso se acordó cuando ya estaban liquidados los sueldos, en el primer mes del año nos pagaron con una planilla complementaria, pero eso ahora ya debería estar resuelto”, comentó el dirigente gremial a este diario.

Como los citados abonos no se concretaron, ayer volvieron a repetirse las reuniones en la terminal correntina. “A medida que van llegando los compañeros, nos reunimos aproximadamente media hora para conocer cuál es la situación de cada uno de ellos y saber su opinión sobre los pasos a seguir”, expresó Francia. Tras lo cual acotó: “Si bien se esperaba que hoy (ayer) pagaran los sueldos, lamentablemente eso no pasó”.

Ante esa situación, los trabajadores resolvieron que hoy comenzarán con las asambleas informativas que se harán de “11 a 13 y de 19 a 21”, precisó el titular de la UTA. Al mismo tiempo, añadió que “debido a que directamente no se abonaron los sueldos, esas asambleas se harán tanto en la terminal de Corrientes como también en diversas comunas del interior donde existe transporte urbano y no se concretaron los pagos correspondientes”.

Con respecto a la posibilidad de que el área de Trabajo de la Provincia dictamine una conciliación obligatoria, Francia remarcó que “en este caso no tiene competencia porque los pagos acordados, como el del 18,3% fueron acordadas a nivel nacional y en la resolución consta que si se registran incumplimientos en las jurisdicciones provinciales, la UTA puede adoptar -incluso- medidas de acción directa”.