Boca Unidos viajó a Rosario

El plantel de Boca Unidos emprendió anoche el viaje hasta Rosario donde quedará concentrado hasta mañana cuando se trasladará a Villa Ramallo para enfrentar a Defensores de Belgrano por la vigesimosegunda fecha del Torneo Federal A.

La delegación está compuesta por 19 jugadores con los regresos de Fernando Alloco (dejó atrás una lesión) y Diego Sánchez Paredes (cumplió con una fecha de suspensión).

En tanto que no viajaron Jorge Carranza (durante la semana se desvinculó del club) y Cristian Núñez (afectado por una fascitis plantar).

De acuerdo con la práctica del jueves, la formación titular de Boca Unidos para jugar mañana desde las 20 sería con: Christian Martínez; Rolando Ricardone, Alloco, Fernando Sarulyte y Leonardo Baroni; Leonel Niz, Gerardo Maciel, Sánchez Paredes y Rodrigo Migone; Antonio Medina y Gabriel Morales.

La nómina se completó con: David Acuña, Rolando Ricardone, Fabio Godoy, Matías Espindola, Martín Ojeda, Francisco Sosa Ugolini, Martín Fabro, Miguel Caneo y Renzo Reynaga.

En la continuidad de la fecha por la zona A hoy se jugarán tres encuentros: 17 Gimnasia (Concepción del Uruguay) vs. Chaco For Ever, 17.15 San Martín (Formosa) vs. Sportivo Las Parejas y 19.10 Sarmiento (Resistencia) vs. Güemes (Santiago del Estero).