Choferes de media distancia denunciarán ante Nación que no cobran según su convenio

De los 135 choferes que trabajarían en servicios de transporte de media distancia, sólo 10 cobrarían de acuerdo al convenio que rige para el sector (460/73). Esto se traduce en una reducción significativa en los haberes que cobran. Por eso, el lunes denunciarán esa situación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y la entidad que los nuclea.

Si bien en las últimas jornadas la delegación Corrientes de la UTA realizó reuniones informativas en la terminal de ómnibus de la Capital debido a que los trabajadores de media distancia no habían percibido el dinero acordado entre el gremio y los propietarios, “la mayoría no se sumó porque la vez anterior sí lo hicimos y lamentablemente despidieron a seis compañeros”, contó aEl Litoralun conductor. Al mismo tiempo añadió que: “El problema de quienes prestamos servicios en las líneas de media distancia es que además de no cobrar los montos acordados, estamos fuera del convenio que rige para nuestra sector”.

Con respecto a esto, explicó que “hay compañeros que están como choferes de camionetas de turnos, otros como maquinistas y otros como que se desempeñan en en el área rural. Sin embargo, el convenio que rige para nosotros es el 460/73, lo que implica el reconocimiento de que somos conductores de media distancia”.

Esa diferencia en la categorización se traduce en que cobran menos. “Nuestro básico es $29 mil y debería ser $48 mil”, remarcó el chofer. Al mismo tiempo acotó que “y si te jubilás, la situación empeora”.

En este contexto recordó que “hay compañeros que se jubilaron y pasaron a cobrar $15 mil por mes. Como no podían vivir con eso, volvieron a trabajar cinco o seis años más para que le pongan una mejor categoría. Y de esa forma, tienen la posibilidad de cobrar un poco más”.

Derechos

Para tratar de canalizar el reclamo de sus derechos, comentaron que intentaron que la UTA convocara a elecciones para elegir delegados. Pero “no obtuvimos respuestas, entonces no nos queda otra opción que ir hasta la sede central del Ministerio de Trabajo de la Nación y también de nuestro gremio, para plantear la difícil situación por la que estamos atravesando hace demasiado tiempo”, concluyó. Tras lo cual adelantó que él junto a un grupo de conductores realizará una serie de gestiones en Buenos Aires.