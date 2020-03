La Provincia anunciará en las próximas horas las medidas salariales para estatales

Como ya lo anticipó el propio gobernador Gustavo Valdés, concluida la negociación salarial con los docentes, llegó el momento de anunciar las mejoras para el resto de los estatales.

Las novedades se conocerán en las próximas horas -posiblemente mañana- y según pudo saber El Litoral, comprenderían un aumento al básico en varios tramos (se habla de tres cuotas) y mejoras en los montos de los dos adicionales, que actualmente están en $2.900 y $6.500, respectivamente.

Las expectativas de los agentes de la administración pública provincial fue en ascenso durante la última semana, considerando que no se abonó uno de los plus, como habitualmente ocurre, y tampoco difundieron el cronograma de pago que debería arrancar mañana o a más tardar el miércoles.

Por lo pronto, lo único confirmado es lo resuelto con los sindicatos docentes (acuerdo firmado con cuatro de los seis gremios), que es indicador de cuál será la pauta para los estatales que integran los otros sectores, incluyendo a los dependientes de la Administración General, como también al personal del área de Salud, fuerzas de seguridad y los de Vialidad.

De repetirse lo ocurrido el año pasado, se utilizará la misma modalidad de los docentes, para el resto de los trabajadores del sector público. Lo que supone que las mejoras al básico se den en tres cuotas, en los meses de marzo, junio y noviembre.

En cuanto al porcentaje, trascendió que sería del 10% con los sueldos de este mes, y las otras dos cuotas de 7%, totalizando una recomposición anual de 24%. Aunque por ahora sólo se trata de números no confirmados oficialmente.

En lo que respecta a los adicionales, el ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini anticipó que estaban definiendo al menos dos incrementos, y se habla que en marzo ambos plus se elevarán notablemente, alcanzando entre los dos una mejora de alrededor de 1.500 pesos.

Se sabe además que las medidas salariales que se den a conocer en los próximos días, no significarán que el Estado provincial se cierre a la posibilidad de mejorar la pauta en lo que resta del año.

Una decisión que ya dejaron en claro fuentes de Casa de Gobierno, consultadas por este medio, que ratificaron que si hay mejoras en los ingresos de recursos de coparticipación, queda abierta la posibilidad de incrementar alguno de los tramos o adelantarlo.

Cabe recordar que en 2019, la Provincia selló un acuerdo con los docentes el 28 de febrero, y recién anunció las medidas para los otros estatales dos semanas después.

Todo hace indicar que esta vez se conocerán los detalles antes, posiblemente mañana.