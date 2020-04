Valdés: “Estamos trabajando con Nación en una posible compensación para las provincias”

Con una baja en la recaudación que impactará en las remesas de coparticipación, las provincias gestionan mecanismos para lograr suplir los desequilibrios que generará la emergencia sanitaria en sus respectivas cajas. Uno de los pedidos fue del gobernador Gustavo Valdés, quien indicó que, a través del trabajo del gabinete federal, el cual mantiene reuniones por teleconferencia, se analizó la posibilidad de que Nación otorgara alguna compensación a las jurisdicciones.

“Comenzamos a notar que la recaudación comenzó a bajar. Estamos trabajando con el Presidente de la Nación en una posible compensación de esta caída de parte del Gobierno nacional para distribuir recursos”, dijo ayer Valdés a radio El Destape.

“Los municipios sufren la caída de la coparticipación provincial en sus recursos y, con la caída de su recaudación propia, comienzan a necesitar ayuda”, señaló el mandatario, quien explicó que el escenario se agravará con la merma de la actividad económica.

“Las provincias estamos proponiendo al Estado nacional que envíe asistencia”, dijo ayer en conferencia de prensa el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, luego de haber anunciado un plus para los trabajadores de la salud y de seguridad, como así líneas de crédito y beneficios para privados.

Piasentini, no obstante, volvió a destacar que el Gobierno provincial envió a los municipios más de 250 millones de pesos. Ello con el objetivo de contribuir a reforzar sus arcas en medio de la emergencia sanitaria.

“Es una situación que nos compete a todos los niveles del Gobierno. Esto es algo que ni siquiera teníamos presupuestado. Vamos a llevar adelante esto de la mejor manera posible”, señaló el titular de Hacienda y Finanzas.

Según un informe publicado ayer por el diario La Nación, la coparticipación a las provincias cayó a 126.427 millones de pesos, lo que significa una merma de 28.119 millones de pesos, respecto de los 154.546 millones de pesos que se repartieron entre los distritos en febrero (un 18 por ciento menos). Esto, no obstante, cabe aclarar, sin tener en cuenta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otra parte, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) advierte que la emisión de dinero podría ser una de las opciones de Nación para asistir a las provincias. Sin embargo, esto puede decantar en inflación. (MB)