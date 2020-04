Chango Spasiuk tocó desde su casa y pidió que se respete el aislamiento

"Lo más difícil va a ser lograr que mis hijas no hagan ruido”, bromeó el Chango Spasiuk el domingo antes de iniciar un recital en vivo desde su casa donde actualmente cumple el aislamiento obligatorio declarado por el Gobierno nacional. El concierto fue transmitido a través de las redes sociales del chamamecero misionero, que así se sumó a la iniciativa de regalar música. Propuesta que es furor en las redes sociales desde el inicio de la cuarentena.

“Chamamé crudo”, “Kilómetro 11” y “El Camino” son los temas con los cuales el Chango Spasiuk inició el domingo a las 18 su recital en vivo. Fue transmitido por Instagram, pero también por Facebook Live donde se lo puede escuchar todavía.

Vale resaltar que el repertorio de este concierto fue elaborado colaborativamente entre el reconocido músico y sus fans. Es que al anunciar su decisión de salir a tocar a las redes, el Chango dejó la pregunta “¿qué canciones les gustarían escuchar?”.

El recital alternó entre canciones y conversaciones en las que el misionero hizo especial hincapié en respetar a rajatabla lo que piden las autoridades nacionales. “Quería decir que en este momento lo más importante es colaborar respetando lo que pide la autoridad.

No tenemos que hacer solo nuestra versión de lo que dicen, porque si lo hacemos socabamos la norma”, marcó e insistió: “En este momento debemos aprender a hacer lo que se nos pide, y se nos está pidiendo quedarnos en casa, lavarnos las manos, y si nos dan nuevas indicaciones hagamos caso”.

También habló un poco de la intimidad de su hogar y contó: “No vayan a creer que estoy todo el día con el acordeón. Lo que menos hago es tocar el acordeón en estos días porque las actividades dentro de la casa con las tareas y los chicos son muchas, entonces no me queda tiempo para estudiar el instrumento”. A lo largo de la tarde del domingo, se escuchó, “La soledad”, también “El corcho”. “Emiliano me pidió ‘El gato moro’”, dijo antes de cumplir con la solicitud.

Tocó, además, con su primer acordeón, el que le regaló su padre hace 42 años y que usó en los conciertos del año pasado durante los festejos por sus 30 años junto a la música. Con el “acordeón pequeña” sonaron temas de Isaco Abitbol y de Cocomarola, entre otros.

El artista habló de sus discos, de los distintas acordeones que tocó e intercambió saludos con los miles de fanáticos que no dejaron de pedir temas durante toda la hora en que se extendió esta propuesta musical.

(VAE)