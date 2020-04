Aislaron a más de mil familias y asisten desde Salud, Seguridad y Desarrollo Social

Por caso positivo y otros sospechosos del nuevo coronavirus covid-19, se aisló a parte de un barrio de la Capital. Al mismo tiempo, cerraron la comisaría del lugar, desinfectaron un supermercado de la zona y desde el Estado acercaron asistencia. Hay 1.200 familias que deben mantener distanciamiento obligatorio y hay 10 personas que están esperando el resultado del hisopado.

En este contexto, en la mañana de ayer se realizó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno donde el ministro secretario general, Carlos Vignolo, relató el incumplimiento del aislamiento de una enfermera, cuyo resultado se confirmó el jueves. Esta violación a la cuarentena, conociendo en su momento que sería caso sospechoso, llevó a una causa judicial y a que más de dos mil personas estén hoy aisladas por razones de “prevención y seguridad en la salud de la población”.

El funcionario del Gobierno, precisó que el jueves ya se anunció oficialmente el diagnóstico positivo practicado por autoridad sanitaria de la provincia del Chaco y que, según una investigación, se pudo averiguar que se trata de una enfermera del área de salud privada de Resistencia que mantuvo aislamiento preventivo hasta el 2 de abril. La fecha siguiente, concurrió al Chaco a trabajar como también el día 4, cuando la autoridad sanitaria de aquella provincia le tomó el hisopado y siguió trabajando días posteriores.

“Entendemos, aunque es materia de investigación, que recibió la orden de estar en cuarentena, tras practicársele el hisopado, que se le practicó en carácter de sospechosa, por haber estado en contacto con un caso de coronavirus fallecido de Resistencia. Entre el 4, día de la toma de la muestra y el 8 de abril, esta persona se trasladó a pesar de que en su declaración mantuvo que estuvo cumpliendo el aislamiento. Contamos con registros del puente General Belgrano, con día y hora del cruce, como lo venimos haciendo pormenorizadamente con los controles que venimos efectuando. Esta persona cruzó a trabajar el día 6 de abril”, detalló Vignolo.

En este sentido, también resaltó que cuando se le tomó la muestra en la vecina provincia, el Gobierno correntino no recibió “ninguna información de que esa persona era sospechosa y se le había efectuado el testeo correspondiente”. “Nos hubiésemos encargado inmediatamente del cumplimiento de la cuarentena de esta persona, que vive junto con su familia que es numerosa y se ha desplazado en el barrio San Marcos, de un modo bastante libre, sin respetar los protocolos de seguridad”, agregó.

En este marco, se tomó la decisión del bloqueo del barrio con el objetivo de preservar la salud de la gente y verificar cuáles son los lugares de mayor peligrosidad y contagio. En este barrio viven más de dos mil personas y por ello, el gobierno de Corrientes en articulación con la Municipalidad, “va a asistir y acompañar con un trabajo riguroso en términos sanitarios”.

“Viven aproximadamente 1.200 familias, a las que se hará testeos progresivamente. La familia donde se detectaron casos permanece aislada, en total son diez personas y se esperan resultados de los estudios”, dijo el intendente Eduardo Tassano y señaló que por prevención, se desinfectan lugares como el supermercado de Maipú y Teniente Ibáñez, además de la sede de Acor que permanecerá cerrada al igual que el Saps del barrio. Habrá normal servicio de recolección de residuos.

A la vez, los funcionarios garantizaron la atención sanitaria y demandas cotidianas. En la siesta de ayer, estuvieron en la zona autoridades que trabajan, tanto en la Provincia como en el Comuna, en el área de Desarrollo Social. También, hubo apoyo de la subsecretaría de Trabajo.

Durante la jornada de ayer, además hablaron del tema otros funcionarios del Gobierno. “Vamos a colocar una carpa sanitaria donde se realizarán atenciones médicas durante todo el día y una ambulancia estará a disposición ante una posible emergencia con destino al Hospital Llano”, dijo el ministro de Salud, Ricardo Cardozo.

El titular de Desarrollo Social de la Provincia de Corrientes, Adán Gaya, sostuvo: “El comedor va a seguir funcionando, la entrega de módulos es la mejor metodología para que la gente del barrio no circule, en las próximas horas vamos a evaluar si debemos complementar los alimentos con algunas ollas y vamos a tener colaboración del Ejército Argentino para las tareas”.

“No ha habido ninguna agresión, la Policía está resguardando el sector para cuidar que todos cumplan la cuarentena, nadie ingresa ni sale en inmediaciones de la casa”, aclaró el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni y agregó que habrá más de 100 efectivos de la Policía abocados al operativo.

Hasta ayer, y anoche sin notificaciones nuevas del Malbrán, había 31 positivos de coronavirus y 760 confirmados para dengue.

(C.S)

Confirmaron uso obligatorio de barbijos en la vía pública

En la conferencia de prensa de la mañana de ayer, el ministro secretario general, Carlos Vignolo, informó que por decreto del gobernador Gustavo Valdés, la Provincia dispuso la obligatoriedad del uso de protección facial (barbijos, máscaras) para todos los ciudadanos. La medida se extiende a oficinas públicas y privadas, comercios y toda actividad exceptuada.

Por otra parte, sobre los controles en el puente, Vignolo dijo que se controlan todos los vehículos, se los desinfecta y se toma la temperatura de los conductores. Desde hace dos días también se realiza hisopado, pero señalaron que está sujeto a la voluntad de la persona, si es que no presenta síntomas. Vignolo precisó además que la circulación no es algo que se impida, porque no es competencia de la Provincia.