Faena clandestina: decomisaron carne ilegal en Lomas de Vallejos y Concepción

Abigeato. Los procedimientos desplegados por la Policía en sendas localidades permitieron sacar de circulación carne no apta para consumo humano.

En sendos procedimientos realizados por la Policía de la provincia en la zona rural de Lomas de Vallejos y en uno de los barrios de Concepción, lograron el decomiso de carne de dudosa procedencia, según confirmaron fuentes oficiales.

En uno de los hechos, desde la Comisaría Distrito Loma de Vallejos, en el marco de tareas investigativas efectuadas en relación a una denuncia por abigeato, iniciaron una labor que concluyó en el allanamiento de una vivienda en el paraje Los Vences.

Del interior de ese domicilio lograron hallar y secuestrar el cuero de un anima bovino y varios cortes cárnicos.

Era de pelaje colorado y no poseía los dos pabellones auriculares.

Lo incautado arrojó un total de 67 kilos de carne vacuna, de distintos cortes como ser: paleta, osobuco, cogote, matambre, pecho, lengua y cuatro patas, todo lo cual estaba en el interior de un freezer. Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras que en la citada dependencia policial se prosigue con las diligencias y trámites del caso.

El otro procedimiento de similares características se llevó a cabo en Concepción. Personal de la Policía de Seguridad Rural y Ecológica de Concepción, en el marco de trabajos de prevención, llevó a cabo el accionar por el cual lograron aprehender a un hombre mayor de edad e incautaron carne vacuna, de dudosa procedencia.

Precisaron que fue en inmediaciones del barrio San Antonio de esa localidad donde demoraron a un hombre que circulaba en un automóvil. Al inspeccionar el baúl confirmaron que llevaba varios cortes de carne y no pudo justificar su procedencia. Ante esta situación y al observar que dicha carne no contaba con los sellos veterinarios correspondientes y era transportada sin cumplir las medidas sanitarias y bromatológicas correspondientes, todo fue decomisado y el rodado secuestrado.

Posteriormente y efectuadas las primeras averiguaciones y diligencias investigativas, se presume que estos cortes de carne procederían de un hecho de abigeato.

La investigación avanza en tal sentido y, entretanto, la Justicia dispuso que este hombre quedara detenido y todo lo que llevaba resultara secuestrado.

