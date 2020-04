La ayuda a los clubes y federaciones tendría poca repercusión en Corrientes

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

El Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación anunció una serie de medidas económicas que beneficiarán a los clubes y federaciones deportivas, así como también al sector turístico. Dentro del ámbito deportivo, en Corrientes son escépticos con las resoluciones, dado que muchas de las entidades son chicas e informales.

Este anuncio se realizó en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la pandemia de coronavirus en la Argentina.

“Conocemos bien el rol social que cumplen los clubes y cómo se pusieron inmediatamente a disposición, ofreciendo sus instalaciones para combatir esta pandemia.

Por eso, vamos a acompañarlos en este momento crítico con estas medidas y con otras que anunciaremos oportunamente”, señalaron en sus cuentas de Twitter, Matías Lammes, ministro de Deportes y Turismo de la Nación, e Inés Arrondo, Secretaria de Deportes de la Nación.

Los alcances de las medidas en Corrientes serían escasas, dado que “los clubes son chicos e informales. En muchos casos están en una situación precaria. Claro que hay excepciones, pero a la mayoría no los beneficiará”, relató Jorge Terrille, Director de Deportes de la Provincia de Corrientes.

“Tenemos clubes que crecieron mucho y podrían verse beneficiados, pero la gran mayoría están en situaciones más precarias”, agregó el funcionario.

Además, señaló: “Algunos viven el día a día de las escuelitas o alquileres de las canchas, estas cosas hoy están paralizadas y no tienen ingresos. Algunos pudieron ingresar al programa de Ingreso Familiar de Emergencia pero no todos. Nos preocupa esta situación y estamos buscando alternativas desde el Gobierno de la Provincia”.

En un comunicado oficial que dio a conocer el Ministerio de Deporte y Turismo de la Nación, en la noche del jueves, menciona que la “Asignación Compensatoria al Salario se adjudicará a todos los trabajadores de clubes o federaciones de hasta 100 empleados y tendrá distintas características dependiendo de la cantidad de trabajadores”.

El programa incluye la postergación o reducción de hasta el 95 por ciento del pago de las contribuciones patronales al Sistema Previsional Argentino para empleadores que no superen los 60 trabajadores contratados. Aquellos que lo superen deberán promover el Procedimiento Preventivo de Crisis.

Mientras que “El Programa de Recuperación Productiva (Repro), que incluye la asistencia por la emergencia sanitaria para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado en empleadores que superen los 100 empleados, contará con una prestación por trabajador de un mínimo de 6.000 pesos y un máximo de 10.000”.

“Estamos trabajando para cuidar la salud de todos, pero también para contener el daño que genera el coronavirus en la economía. Por eso desde el Gobierno nacional dispusimos medidas concretas para preservar el empleo, incluyendo a los clubes”, agregó la ex integrante de Las Leonas.

Medidas