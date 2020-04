Más bases de remises analizan reanudar la atención a partir del lunes

Tras varias semanas cerradas, algunas pocas empresas de remises reabrieron en los últimos días y otras analizan hacerlo a partir de la semana que viene. De esta manera, buscarán un alivio económico tras la paralización casi total, aunque temen por la demanda casi nula que existe por la cuarentena.

En diálogo con El Litoral, el referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes, Juan Castillo, comentó que “se está dialogando, hay varias bases que quieren abrir desde el lunes por la situación económica”. Más allá de esto, reconoció que “si se vuelve a atender, no hay clientes porque la gente no puede salir, por eso estamos en una incertidumbre en general”.

De esta manera, se espera que a partir de los próximos días las remiserías vuelvan a atender, mientras que por el momento lo hacen sólo algunas y la mayoría de los trabajadores del volante circula de manera particular.

Vale recordar que los remiseros están exceptuados y pueden desarrollar su actividad, siempre y cuando cumplan con los requisitos sanitarios. Pero, más allá de esto, la paralización de las actividades les genera una pérdida casi total de su poder adquisitivo.

