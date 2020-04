Vigilia pascual en distintas poblaciones a través de las radios y redes sociales

Por la emergencia sanitaria que generó el coronavirus, se están implementando una serie de medidas destinadas a tratar de evitar los contagios y una de ellas es precisamente el aislamiento social preventivo. Considerando esto, los feligreses no pueden congregarse en las parroquias e iglesias para ser partícipes de las actividades por Semana Santa. Sin embargo, los oficios religiosos no se suspendieron sino que son transmitidos por la radio y las redes sociales e inclusive replicados por medios gráficos.

Precisamente, al cierre de esta edición, la vigilia pascual en la Basílica de Itatí era transmitida por el Facebook “Basílica de Nuestra Señora de Itatí” y Noticias Itateñas.

Desde el mencionado Santuario instaron a “preparar una vela y un recipiente de agua, para ser bendecidos”.

Mientras que en Ituzaingó, la celebración especial podía ser escuchada en Fm Santa Rita o vista por medio de las cuentas en Facebook de: parroquia San Juan Bautista, parroquia Santa Rita de Cascia y Capilla San Cayetano.

En tanto, en Mercedes, la misa de la vigilia pascual era transmitida en el 87.9 del dial (FM Paiubre) o a través de las cuentas que el mencionado medio posee en las redes sociales.

Similar situación se daba en Curuzú Cuatiá. Allí, anunciaron que “las tres parroquias en comunión” harían una transmisión especial a través de las redes sociales y de varios medios locales: FM 91.3 Ciudad; Canal 4; FM 107.1 y AM 970 Guaraní; FM 94.1 Horizonte; FM 106.7 San Jorge y Servicios Líder. Este tipo de transmisiones especiales, anoche, se desarrollaban en distintos lugares del suelo correntino.

(C.C)