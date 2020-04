Tras 40 años, se secó el canal que une el Corriente y el Paraná

La bajante histórica de río Paraná exhibe registros hídricos particulares también en el sur correntino, como en la desembocadura del Corriente, donde el canal que los une se secó, algo que no ocurría hace casi 40 años.

En este contexto, el intendente, Hugo Benítez, comentó a El Litoral que “el río está a 1,20 y según me explicaron desde Prefectura se hace un cálculo promedio entre el Corriente, que es el que pasa frente a Esquina y el Paraná. Tenemos el canal Torelo, que es el que une los dos ríos y eso se secó, ahora se conformó como un banco de arena”, agregó.

Seguidamente, refirió que: “Esto no ocurría hace al menos 40 años”. Además según pudo saber este diario, las últimas bajantes récord habían sido en 1989 y 1991, cuando el río había alcanzado un promedio de 1,70 metro.

En cuanto a la zona de islas, indicaron desde Esquina que “la bajante no es un problema, ya que los pocos habitantes se manejan con piraguas, con las cuales vienen a buscar provisiones”.

