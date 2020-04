Alivio para intendentes: no devolverán fondos a Provincia si invierten en salud

El Gobierno provincial dispuso la posibilidad de reconvertir en aportes no reintegrables los 150 millones de pesos que giró a los 71 municipios en carácter de adelantos de coparticipación por la emergencia sanitaria por coronavirus.

“Vamos a reconvertir los fondos que les anticipamos a los intendentes, contra el rendimiento de los recursos. A todos los que rindan adecuadamente les vamos a clausurar el supuesto adelanto de coparticipación”, dijo el gobernador Gustavo Valdés a El Litoral.

El mandatario aclaró: “No es que lo hacemos a costa del intendente municipal. Estamos enviando recursos para que se gasten en combatir el coronavirus”.

“Nosotros cancelamos el adelanto de coparticipación, no sólo para los intendentes de un signo político sino para todos, si lo rinden adecuadamente”, agregó.

Valdés insistió en que la provincia giró esos fondos para que “se invierta en cada uno de los ciudadanos, para que se les compre barbijos, alimentos o alcohol en gel. Que esos fondos estén direccionados exclusivamente al coronavirus. Sino los intendentes tendrían otras posibilidades y queremos que sea para el covid-19”.

“A todos los que rindan adecuadamente le vamos a clausurar el supuesto adelanto de coparticipación”, reiteró.

El miércoles pasado los legisladores peronistas se reunieron con el ministro secretario general de la Gobernación para pedirle que el Gobierno provincial no exija la devolución de los 150 millones de pesos que giró a los municipios en concepto de adelantos de coparticipación.

Los diputados nacionales Jorge Romero, José Ruiz Aragón y el senador provincial Martín Barrionuevo se reunieron con Carlos Vignolo.

“Le pedimos a Vignolo que el Gobierno modifique el concepto de los millones que giró a los municipios en asistencia por la emergencia sanitaria. Esos fondos fueron enviados como adelanto de coparticipación, es decir, que los municipios deberán devolverlo, pero muchos no están en condiciones de hacerlo”, había explicado el diputado nacional Jorge Romero.

“Vignolo nos dijo que le parecía justo y que se lo comunicaría al Gobernador, quien es el que debe decidir al respecto”, agregó.

Según el legislador nacional, “muchos municipios no están en condiciones de devolver la ayuda provincial, debido a la caída de la recaudación por la emergencia sanitaria”.

La respuesta del Gobernador no se hizo esperar.

En tanto, el Gobierno provincial debería recibir durante el mes de abril la primera cuota de los 2.100 millones que la Nación le girará en concepto de Asignaciones del Tesoro Nacional.

Los 2.100 millones de pesos se pagarán en tres cuotas y tienen un destino específico: paliar la crisis acentuada por al emergencia sanitaria.

Cada uno de los 71 municipios recibirá lo que le corresponda por índice de coparticipación. No deberá devolverlo.

Las otras dos cuotas se pagarán en mayo y junio. Además, la Provincia tendrá la posibilidad de acceder a un crédito de alrededor de 2.100 millones de asistencia financiera, con una tasa de interés del 25%.

Estos desembolsos se suman a los 208 millones destinados en ATN, cuya segunda cuota de 104 millones de pesos espera el Gobierno provincial recibir la semana pasada, además de fondos específicos enviados desde el Ministerio de Salud.

