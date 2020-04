Alto acatamiento en Caseros y sanciones en Paso de los Libres

A diferencia de la mayoría de las localidades en las que comenzó a regir la obligatoriedad de usar barbijos sobre la base del decreto provincial 649/20 sancionado el último viernes, en Monte Caseros y Paso de los Libres, la utilización de ese elemento de protección ya comenzó a ser exigido días atrás.

Cabe destacar que la comuna casereña fue la primera en establecer el uso de la mascarilla. Al respecto, el intendente Miguel Angel Olivieri indicó a El Litoral que “hubo un alto acatamiento por parte de la población. Ayer (por el sábado) estuve en un operativo que realizamos contra el dengue y detectamos a dos jóvenes sin barbijo. Uno de ellos se lo puso ante la intervención de la Policía y otro se resistió y fue llevado detenido. Pero fueron dos casos aislados. Nosotros no fijamos una multa, pero a quien no use su protección se le obliga a volver a su hogar y en caso de que no acate la orden es detenido.

En Paso de los Libres en tanto, como informó El Litoral en su edición del sábado, también hubo un alto acatamiento de la medida. No obstante, desde la Comuna especificaron que se sancionaron a 17 personas que circularon por la vía pública sin barbijo.

(AB)