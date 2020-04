Ejecutaron obras para que inusual bajante del Paraná no afecte la provisión de agua

La atípica bajante en el caudal de los ríos, entre ellos, el Paraná está generando una serie de dificultades. Precisamente para evitar que afecte al suministro de agua potable, en Itá Ibaté realizaron una serie de trabajos a fin de garantizar que la toma de agua pueda recibir el líquido necesario del afluente natural. Estiman que con las obras ejecutadas, está garantizado el servicio.

“Es una prestación esencial pero aún más en esta emergencia sanitaria por el coronavirus porque una de las medidas de prevención es el aseo constante de las manos”, expresó a El Litoral Marcelo Pasi, quien es el presidente de la Comisión Vecinal de Saneamiento (Covesa). Institución que está a cargo del suministro en la localidad y la que precisamente resolvió que era necesario realizar algunas trabajos para garantizar que la toma de agua no deje de recibir el líquido vital necesario. “A una corta distancia hay un remanso y por la bajante se estaba acumulando mucha arena en el área donde está la toma de agua. Entonces, con una máquina hicimos como un canal para asegurarnos de que se profundice ese sector. Y de esa manera, la toma no quede al descubierto y así continúe recibiendo el caudal necesario para que todo el sistema siga funcionando”, explicó Pasi. Al mismo tiempo contextualizó que: “Allí tenemos un pontón donde están las dos bombas que permiten impulsar el agua a la red que comunica con la planta. Si esperábamos más tiempo, corríamos el riesgo de que esa plataforma quede sólo sobre la arena y en ese caso ya no la podríamos mover”.

Considerando esto es que los trabajos se ejecutaron el último sábado a la mañana con la participación de Pasi y dos empleados de la Covesa. Además -acotó- “que se solicitó autorización de la Prefectura Naval Argentina y por eso estuvieron dos integrantes de esa institución observando todo lo que realizamos”.

Los mencionados trabajados fueron concluidos en aproximadamente una hora por que el suministro fue normal durante casi toda la jornada del sábado.

“Estimamos que con lo que se hizo, al menos por un tiempo, no será necesario realizar otras tareas. Está garantizado el suministro de agua potable en Itá Ibaté”, concluyó Pasi.

