Jugadores dan plazo hasta septiembre para definir el futuro de la NBA

El español José Manuel Calderón, ex jugador y hoy asistente en la Nbpa (Asociación de Jugadores de básquetbol de la NBA), aclaró que hay “plazo hasta septiembre” para determinar si la actividad en el básquetbol profesional de los Estados Unidos se reanudará con la finalización de esta temporada o ya con el arranque de la siguiente.

“Hay plazo hasta septiembre para saber cómo sigue la situación. Si sólo hay playoffs o se juega ya la próxima temporada, empezando el primero de octubre, por ejemplo”, expresó el ex base de Toronto Raptors, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Los Angeles Lakers y New York Knicks, entre otras franquicias.

La irrupción del coronavirus, la pandemia que en los Estados Unidos ya originó más de 20 mil muertes entre casi medio millón de contagios, frenó la actividad de la NBA (en marzo pasado) y genera incertidumbre, de cara al futuro.

“No hay nada seguro aún. Pero lo cierto es que a esta altura ya hay que pensar en esta temporada o directamente en la que viene”, expresó el campeón mundial en Japón 2006 con el seleccionado español, hoy con 38 años.

“Se debe resolver si puede considerarse temporada completa (la actual), cuando hoy faltan 16, 17 partidos a la mayoría de los equipos. Si se jugaran cinco o seis más tal vez la cuestión sería distinta”, sostuvo Calderón en el marco del programa ‘Outsiders Talk’, del que también participó el ex jugador español Rafael Jofresa (ex Joventut de Badalona).

“Lo importante es el tema de los contratos”, resumió el ex base, quien se retiró a mediados del año pasado, vistiendo la camiseta de los Pistons.

La NBA, inactiva desde el 10 de marzo pasado cuando se tomó conocimientos de los casos positivos de coronavirus de Rudy Gobert y Donovan Mitchell (Utah Jazz), suspendió “en forma indefinida” la competencia, aun cuando todavía no realizó una pronunciación definitiva respecto de la situación.

Calderón se muestra escéptico a que haya actividad oficial en lo inmediato, aunque reflejó que “será mejor tener los partidos a puertas cerradas que no tenerlos. Y darlos por TV para la gente en su casa”, apuntó el dirigente sindical.