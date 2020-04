El Sombrero y San Cosme adquirieron cabinas de desinfección para reforzar la lucha contra el covid -19

“Gracias a la ayuda recibida por parte de nuestro gobernador Gustavo Valdés pudimos comprar una cabina de desinfección humana de cuerpo completo que vamos a colocar en el acceso para seguir luchando contra el coronavirus”, anunció ayer el intendente de El Sombrero, Raúl González. Asimismo, difundió imágenes sobre el nuevo sistema que le permitirá al Municipio reforzar las medidas de prevención.

Sobre la citada cabina, cabe destacar, que consiste “en un túnel de desinfección que está equipado con pulverizadores tipo fogger”. Y el sistema que mediante componentes hidráulicos presurizados emite partículas microscópicas del fluido sanitizante, se activa de manera automática a través de un sensor de movimiento instalado en el interior del túnel”.

Idéntico equipamiento adquirió la Municipalidad de San Cosme. “Esta semana estará en funcionamiento la cabina de desinfección contra enfermedades, incluido el covid -19”, anunciaron ayer. Al mismo tiempo comentaron que fue adquirido por la Comuna como parte de las medidas de prevención que se están adoptando para combatir a la pandemia. Esto “permitirá que los vecinos, comerciantes, transportistas, personal municipal, etc., pasen por un proceso de desinfección de cuerpo completo en pocos segundos, antes de ingresar a diferentes espacios”, destacaron desde la Municipalidad.

Tras lo cual aseveraron que “la cabina posee una fórmula antiviral que sigue estrictamente los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No es tóxica, no mancha la ropa, no irrita la piel ni ojos y no es peligrosa para la salud de las personas”.

