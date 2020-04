Con medidas sanitarias y controles, se reactiva parte de la obra pública y gestionan los privados

La industria de la construcción retoma paulatinamente su cauce. Desde ayer se reactivaron dos proyectos que emplean a un buen número de trabajadores como la cárcel en San Cayetano y la línea de alta tensión de 500 KW. Sólo obras privadas con determinadas características estarán habilitadas para reanudar. Se realizan controles sobre el cumplimiento de las medidas de prevención de covid-19, dispuestas por las autoridades sanitarias.

“La reactivación de la obra pública nos parece una decisión muy acertada del Gobierno por la situación por la que estaban atravesando los trabajadores”, dijo a El Litoral el secretario general de la delegación Corrientes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Juan de Dios Avalos. La medida beneficiaría a más de mil obreros del sector, quienes deberán cumplir con estrictas medidas sanitarias para desarrollar su tarea. Estas se ejecutan en grupos reducidos, con rotaciones por día.

Ayer se retomaron las obras en la cárcel de San Cayetano, la cual, a modo general emplea a unos 300 trabajadores, quienes se dividen en grupos que concurren en distintos días para no generar aglomeración. De igual manera se organizan en la construcción de la línea de alta tensión de 500 KW que une Bastiani con Rincón Santa María. Allí se desempeñan unos 400 obreros. “Estamos siguiendo el cumplimiento del protocolo sanitario que marca la ley nacional y la provincia”, indicó Avalos. El sindicato salió a realizar un recorrido para monitorear dichos trabajos.

Desde el Gobierno Provincial también informaron un operativo de control sanitario en el complejo penitenciario en San Cayetano. Previo al inicio de las tareas, se entregaron elementos de protección como mascarillas y guantes, y se tomó la temperatura corporal del personal. “La gran obra que está llevando adelante el Gobierno de Corrientes para el traslado de la Unidad Penal (UP) N° 1 a la nueva infraestructura que está construyendo en ese lugar va a permitir un cambio de paradigma, pues la UP N° 1 data del año 1888, en tiempos en que la ciudad Capital empezaba a tener una transformación”, señaló el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni.

La ejecución se encuentra en un 54 por ciento, según indicó el funcionario. Las instalaciones tienen como modelo un campus, que responde a un nuevo paradigma donde habitarán los internos. De acuerdo con el proyecto original, son unas 20 hectáreas que contarán con talleres, aulas de capacitaciones, biblioteca, huertas, y capacidad para 500 reclusos.

“Es un esfuerzo importante del Gobierno provincial con recursos del pueblo de Corrientes, para quienes están cumpliendo su condena allí lo hagan en la forma adecuada”, dijo López Desimoni. Añadió que ese cambio también necesitará que los penitenciarios hagan cursos de capacitación para poder desarrollar la tarea en ese nuevo lugar. “El Estado con convicción y con compromiso seguirá avanzando para que el servicio penitenciario sea cada día más profesional y tenga las mejores condiciones”, expresó.

Otra de las obras que continúa en marcha, ya que no registró un parate total durante la cuarentena, es el nuevo centro administrativo de la Provincia, según confirmó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich. “La obra pública y privada se va a retomar de a poco, observando la cuestión sanitaria, que no implique un riesgo para la salud”, dijo a radio Sudamericana el funcionario provincial.

Sólo algunos emprendimientos privados estarán habilitados para iniciar. Está prohibida la obra en túneles, pozos, en espacios cerrados, especialmente, en viviendas con habitantes. Según informó el ministro, sólo están en condiciones de ejecutarse en esta nueva etapa de aislamiento social, los trabajos que se realicen en edificios de altura que no estén habitados, en viviendas privadas sin personas residiendo allí, y que implique un trabajo al aire libre. Sin embargo, se contemplarán casos de emergencia para los particulares.

Los obreros deberán contar con un permiso de circulación que se descarga del sitio web del gobierno, según informaron desde la Uocra. Además, se prevé que los trabajadores no utilicen el transporte público para evitar aglomeraciones, según informaron desde el Ministerio de Obras.

De acuerdo con información del sindicato, la obra privada en Corrientes está en condiciones para emplear a unos mil obreros. Sin embargo, señalaron que esta reactivación se demorará no sólo en función a lo inherente a las medidas sanitarias para el resguardo de la salud de los trabajadores, sino también a cuestiones administrativas como la obtención de los correspondientes permisos de circulación. No obstante, existe cierto alivio en el sector dado que “los salarios están garantizados” en las obras que se están habilitando, según informó Avalos.

(MB)