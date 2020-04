El cuidado de los ojos durante la cuarentena

La pandemia del coronavirus y la cuarentena obligatoria decretada para prevenirla cambió drásticamente la cotidianidad no sólo en el país sino en el mundo. Y entrando en la cuarta semana de aislamiento social hay cuidados especiales -personales y familiares- a los que se debe prestar especial atención. Precisamente, para preservar la salud de manera integral.

En este sentido, el cuidado de los ojos es uno de los temas a tener en cuenta, pues durante este periodo se acumulan muchas más horas frente a las pantallas, sea de un teléfono como de una computadora o un televisor.

Al respecto, brindó algunas recomendaciones el doctor José Arrieta, oftalmólogo de prestigio nacional e internacional. “Siempre es importante el cuidado de la salud visual, pero hay algunas cosas a las cuales tenemos que prestar más atención durante la cuarentena”, afirmó el especialista, quien es director de Zvision, clínica que tiene sede en la ciudad de Corrientes y también en la Ciudad de Buenos Aires.

“El uso de pantallas se ha incrementado notablemente en estos días, pasamos muchas horas viendo mensajes de texto o videos en nuestros celulares y vemos muchas más películas o series hasta altas horas de la noche. Por ello, sería bueno que conozcas por qué esto puede perjudicar a tus ojos y qué cosas podés hacer para disminuir los efectos nocivos del exceso de uso de pantallas”, planteó en un informe remitido a El Litoral.

“Una de las primeras cosas que tenés que saber es que el parpadeo es fundamental para lubricar nuestros ojos. La lágrima dura sólo unos segundos protegiéndolos antes de evaporarse y gracias al parpadeo podemos volver a humectarlos antes de que se evapore.

Está demostrado que, cuando usamos pantallas, parpadeamos hasta 10 veces menos por minuto de lo que parpadeamos normalmente. Debido a esto, los ojos se van secando hora tras hora, hasta llegar a producir daños en la superficie ocular, que pueden ir desde una leve inflamación hasta lesiones como queratitis o úlceras corneales”, indicó.

Seguidamente explicó que “los síntomas de ojo seco son muy variados, los más frecuentes son: ojo rojo, visión borrosa transitoria y sensación de cuerpo extraño o arenillas en los ojos. Esto último provoca molestias en los ojos que hacen que tendamos a frotarlos, lo cual es muy riesgoso porque aumenta la posibilidad de contagiarnos de covid-19 si nuestras manos no están limpias. A eso se suma que el film lagrimal es la primera barrera de protección y defensa de nuestros ojos contra las infecciones, y si esta barrera no es de buena calidad, tenemos aún más riesgos de contagiarnos.

Se estima que más de 7 millones de personas en Argentina presentan algún grado de ojo seco. Si bien es más frecuente en adultos, ahora lo estamos viendo también adolescentes por el uso excesivo de pantallas. En el caso de que un paciente ya tenga un síndrome de ojo seco, por una mala calidad de sus lágrimas, el problema es aún mayor”.

Recomendaciones

El doctor José Arrieta planteó entonces: ¿Qué podemos hacer en estos días de cuarentena para cuidar más nuestros ojos?

“Aunque lo recomendado es no usar tantas horas las pantallas, la realidad es que esto es difícil de llevar a la práctica.

Te damos 5 tips muy fáciles, para que no se te sequen tanto tus ojos.

1- Parpadeo: debés hacerlo más seguido y en forma voluntaria. Podés utilizar la regla del 2020: cada 20 minutos de uso de pantalla, mirá a lo lejos y parpadeá 20 veces.

2- Brillo: se aconseja ajustarlo para que sea similar al brillo del entorno.

3- Tamaño y contraste: ajustá el tamaño del texto y el contraste de acuerdo a tu comodidad. Por lo regular, la letra negra sobre un fondo blanco es la mejor combinación.

4- Humedad ambiente: debe ser mayor al 40%, cuando usamos aire acondicionado o calefacción, baja mucho la humedad del aire y aumenta la evaporación de las lágrimas.

5- Posición ergonómica: la posición ideal para usar una PC es mantener la mirada hacia abajo con una inclinación de 20 grados, para disminuir la apertura de los párpados”.

Asimismo, el reconocido oftalmólogo recomendó: “Cuando el paciente ya presenta algún grado de ojo seco, es aconsejable un control oftalmológico para determinar qué tipo y qué grado de ojo seco presenta, a fin de definir el tratamiento adecuado. Esto no es una urgencia y lo podrás hacer una vez superada la cuarentena obligatoria. El mismo puede consistir en el uso de lágrimas artificiales o tratamientos muy modernos para mejorar la calidad tus propias lágrimas como el Lipi Flow o aumentar la retención de las mismas con Punctal Plugs según lo que tu oftalmólogo considere necesario”. (GAL)