Obama apoyó a Biden para derrotar a Trump

Con el fin de unir el voto demócrata, el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama hizo público su apoyo a la candidatura presidencial de quien fuera su vicepresidente, Joe Biden, único rival en carrera contra Donald Trump en las elecciones de noviembre.

"Si hay algo que aprendimos como país en momentos de gran crisis es que el espíritu de velar por los demás no puede limitarse a nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, nuestros vecindarios o nuestras casas de culto. También tiene que reflejarse en nuestro gobierno nacional", expresó el ex mandatario en un video grabado en su casa en Washington DC, donde está confinado con su familia, informó la agencia de noticias EFE.

"El tipo de liderazgo que se guía por el conocimiento y la experiencia; honestidad y humildad; empatía y gracia: ese tipo de liderazgo no solo pertenece a nuestros parlamentos estatales y a nuestros alcaldes, pertenece a la Casa Blanca", subrayó el ex mandatario para promocionar la candidatura de Biden y, claramente, criticar a Trump y su gestión de la pandemia. "Y es por eso que estoy tan orgulloso de respaldar a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos", culminó Obama. (JML)