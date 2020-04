Trabajadores forestales reclamaron pago de sueldos y un grupo fue demorado por infracción a la cuarentena

Un grupo de empleados del aserradero Tapebicuá, de Gobernador Virasoro, realizó ayer una manifestación en el ingreso de la planta por reclamos salariales y tras la advertencia policial de la imposibilidad de estar en forma agrupada, ya que rige el aislamiento social y preventivo, algunos se retiraron y quienes no lo hicieron fueron demorados y alojados en la Comisaría Primera.

Según los trabajadores, hasta el momento no fueron abonados los sueldos del mes de abril y tenían la versión de que cobrarían menos de la mitad de sus salarios, por ello un grupo de 30 empleados decidieron apostarse en la entrada de la planta para manifestarse, publicó Urgente Santo Tomé.

A raíz de este episodio y minutos después de haber iniciado el reclamo, llegó personal policial que invitó a los operarios a que se retiraran, para evitar la aglomeración de personas, como parte de las medidas vigentes preventivas por la pandemia. Desde dicho medio publicaron el informe policial que indica: “Tras recibir las advertencias, un grupo importante de las personas reunidas se retiró del lugar, en tanto otro grupo manifestó que esperaría la respuesta de la patronal y que no se retirarían. Por ello y en cumplimiento de las medidas mínimas con el afán de evitar una posible comisión de conductas prohibidas por la autoridad competente, previa identificación, se procedió a la demora y posterior traslado a la dependencia policial a los fines procesales pertinentes”.

Además, aclararon que “no existieron conductas resistentes por parte de estas personas”. Se señaló además que en total hubo “15 demorados, quienes fueron puestos a disposición del juez de Instrucción y Correccional de Santo Tomé”.

