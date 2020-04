Tras recibir mercaderías, tarjeteros gestionan nueva ayuda

Los trabajadores que cobran el estacionamiento medido en la ciudad se mantienen desde hace varias semanas con la preocupación por la imposibilidad de trabajar en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. El Municipio suspendió el servicio y los tarjeteros cobraron solamente un básico a los $3.500, ya que la mayor parte de sus ganancias es la comisión por la venta de tickets. Ante esta situación, recibieron hace algunos días una asistencia básica de mercaderías, contando así con algunos productos básicos para cocinar.

Más allá de esto, desde el sector señalaron a El Litoral que se encuentran en alerta y que son serias las complicaciones económicas que atraviesan tras varias semanas sin poder trabajar. Al respecto, señalaron que buscan gestionar ante la Comuna otro tipo de asistencia que pueda ayudarlos a sobrellevar este momento de escasos ingresos y la imposibilidad de realizar actividades alternativas por la paralización de casi todos los rubros mientras dure el aislamiento social obligatorio.

Vale recordar en este sentido que la nueva fecha de finalización de la cuarentena es el 26 de abril, por lo cual al menos hasta ese momento los tarjeteros no podrán trabajar. En tanto, temen que esta situación se extienda nuevamente y, además de los riesgos para la salud se complique aun más su situación económica, sobre todo con algunas deudas que no están pudiendo afrontar por la paralización. Asimismo, reconocen que volver a trabajar en este momento sería aumentar el peligro de contagio en un contexto de escaso movimiento, lo cual no representaría un ingreso sustancial para los trabajadores.

