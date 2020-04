Selección de la Urne: entre la falta de un plan y acentuar su posicionamiento

Bruno Ariel Gimenez

bgimenez@ellitoral.com.ar

Días atrás se cumplieron 11 años del último ascenso del seleccionado superior de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne), a la elite de la “guinda” del país en el Campeonato Argentino. El 4 de abril de 2009, correntinos y chaqueños vencieron al combinado de Sur por 32 a 0, en una histórica definición en la cancha de Taraguy. No obstante desde aquella ocasión la Urne no logra establecerse entre las mejores uniones del país.

Se debe resaltar que esta competencia no se disputó en 2018 y tampoco en 2019. Actualmente se encuentra suspendida por la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Tampoco se debe dejar de lado que en 2016, la Urne acarició el ascenso, pero no lo pudo concretar en el partido repechaje que perdió con Tucumán 27 a 23.

Pero, ¿por qué no se logró repetir ese éxito pasado el tiempo? Julián Del Villar, el head coach de aquel combinado, lo entiende así: “Falta una planificación, un programa de corto y mediano plazo para buscar los objetivos, que la unión pretenda en todas las áreas. Segmentar y dividir la competencia. Que el Desarrollo eleve su nivel de competencia, a través de un sistema de competencias que pueda insertarlos en la competencia mayor con los planteles de Primera División Regional, ya sea en un torneo mixto, intermedio, para que le genere la posibilidad de competencia. Capacitaciones de todas las estructuras de entrenadores, desde los educadores en infantiles, a juveniles menores, y mayores. Fundamentalmente un buen ordenamiento cronológico de las necesidades que tienen las instituciones para que en corto y en el mediano plazo, las instituciones puedan evolucionar. Para lograr esto hace falta un plan. Son muchas las aristas, pero la realidad es que hoy no hay un plan” afirmó el entrenador.

¿Y por qué no se lo hace?

“Primero hay que tener conocimiento, segundo hay que tener una idea bien clara de la visión de dónde se quiere estar en 5-10 años. Hay que realizar una planificación de acuerdo a la visión. Y en el amateurismo hay que tener una gran voluntad, un grandísimo compromiso y hay que sobrellevarlo en el tiempo. Se debe tener en cuenta que la voluntad y el compromiso son efímeros, y eso es lo difícil de lograr para poder mantener el plan y poder ir logrando los objetivos. Y como todo plan, con objetivos de corto, mediano y largo plazo, necesita una revisión constante” agregó.

Por su parte Eduardo Feldman es el actual presidente de la Urne y fue el entrenador en jefe en la campaña que jugó el repechaje frente a Tucumán. El dirigente opinó que “es difícil hacer comparaciones de los seleccionados. Básicamente el seleccionado de hace 10 años hubiera ascendido, capaz, si le hubiera tocado un partido de repechaje, un partido con uno de la división superior. En ese momento nos tocó Sur, un seleccionado que habitualmente suele estar, igual que nosotros o abajo, históricamente”. Y luego agregó: “ Y en 2016 fue una de las mejores series históricas porque se ganaron todos los partidos de local y visitante, donde estaban Entre Ríos y Santa Fe, que son dos seleccionados que solían estar arriba nuestro. Y después el sistema de repechaje mostraba que había que jugar contra el último de la zona campeonato que era Tucumán, en Tucumán y a un solo partido” recordó de aquel encuentro.

Asimismo el dirigente insistió: “Hay que hacer mucho trabajo. Para llegar allí tuvimos que atravesar mucho, hemos peleados por el descenso. Veníamos de estar de 10 para atrás en el ranking. Y en los últimos años terminamos séptimos. Lo que hicimos nosotros es estar entre los mejores siete equipos de la Argentina. Llegar hasta allí y empezar a poder pelear con los equipos de arriba y justo se cortó la competencia. Para nosotros eso es un gran logro: posicionarse como la séptima unión del país, eso es lo que nos marca los números generales”, dijo.